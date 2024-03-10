وزير العمل: تعيين أكثر من 13 ألفًا من ذوي الهمم منذ 2023

سَلَّم حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، 50 عقد عمل لذوي همم، من بين 150 عقدًا تم توفيرها لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور عدد من النواب منهم: أحمد عاشور، منيرة الأشقر، ولاء التمامي، وأحمد الشراني.

وتبادل الوزير والمحافظ، دروع التكريم والتقدير بينهما، كما جرى تكريم ممثلي الشركات التي وفرت فرص عمل لذوي الهمم، وذلك في بداية جولة الوزير شحاتة، في محافظة الجيزة، تشمل مجموعة من الفعاليات منها: زيارة مواقع عمل وإنتاج، واطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

تسليم عقود عمل

وتضمنت أسماء ذوي الهمم، الذين تسلموا عقود العمل كلًا من: مريم أحمد عبدالمقصود، وندى على ابراهيم، ومحمد عبد الله يونس، وفارس حلمي عطاالله، ومنة الله محمد السيد، ومخيمر سعيد قاعود، وخالد السيد حسين، وكريم عبد الله طه، ورمضان حسين ابراهيم،وطارق شحاتة فاروق، واحمد كامل ابراهيم، ومحمود إيهاب محمود، وايثار عماد الدين حمدي، ومحمد حميد سالم، واية إسماعيل عبد المنعم، وكريم السيد محمود حسين،ومحمد ابراهيم احمد، وهشام نبيل شوقي، واحمد عبد النبى سيد، واحمد عادل احمد.

وأكد أن تسليم عقود ذوي الهمم اليوم، هو استمرار لتنفيذ خطة الوزارة بشأن ذوي الهمم،وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل،وتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الخمسة في المئة،والتأكيد على التوجيهات لكافة المديريات لتنفيذ خطة الحصر والتدريب والتشغيل،حيث تم تعيين أكثر من 13 ألفًا من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن، وكذلك دمج ذوي الهمم في كل خطط وبرامج الوزارة لتدريبهم، وتأهيلهم لسوق العمل أيضًا.

من جهته، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال الفعاليات أن الدولة المصرية تعمل جاهدًا في سبيل تسهيل سبل المعيشة لذوي الهمم وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم، ودمجهم بشكل متساوٍ في المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة وإتاحة الفرص لهم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن التدريب المهني يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المشروعات القومية بتوفير العمالة المدربة الماهرة.

وأشاد محافظ الجيزة، خلال كلمته بذوي الهمم وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة على مجابهة التحديات وتجاوزها،مشيدًا بجهود وسعى ذوي الهمم ورغبتهم الدائمة في المساهمة وأداء دورهم في بناء وتنمية الوطن.

وأكد محافظ الجيزة، التعاون الكامل مع وزارة العمل في تنظيم العديد من الملتقيات الخاصة بذوي الهمم في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة.

دمج ذوي الهمم في المجتمع

وقال محمد رمضان، وكيل مديرية العمل بالجيزة، في كلمته: "نحتفل اليوم بتسليم 150 عقد عمل لذوى الهمم، وهذه المناسبة تأتي ترجمة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دمج ذوي الهمم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، ففي كلمته الأخيرة، أكد الرئيس أن ذوي الهمم، شركاء أساسيون في بناء الوطن، وأن لهم الحق في العمل والحياة الكريمة".

وأضاف مدير المديرية: "هذه العقود تعتبر خطوة مهمة على طريق تحقيق هذه الرؤية، ونأمل أن تشجع المزيد من الشركات على فتح أبوابها أمام تشغيل ذوي الهمم، وذوي الهمم هم أصحاب قدرات وإبداعات لا حصر لها ولديهم الكثير ليقدموه للمجتمع، ولذلك، فإن توفير فرص العمل لهم هو مسؤولية وطنية تقع على عاتقنا جميعًا".