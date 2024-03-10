الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير العمل يلتقى محافظ الجيزة فى جولة ميدانية بالمحافظة

لقاء وزير العمل ومحافظ
لقاء وزير العمل ومحافظ الجيزة

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد- بمكتبه- في ديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن شحاتة، حيث يجري الوزير جولة في محافظة الجيزة على مدار اليوم.

 

اجتماع وزير العمل ومحافظ الجيزة 

وبحث الوزير والمحافظ مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتدريب المهني، وتنظيم ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ويتضمن برنامج جولة الوزير، لقاء مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ثم جولة تفقدية داخل شركتي ميراكو، وهواوي تكنولوجي مصر، ذات الاستثمار الأجنبي، لتعزيز علاقات العمل، وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج، ويستقبلهما خلال التفقد، قيادات الشركتين.

كما سيتم تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية العمل، للاستماع إلى استفساراتهم، وحثهم على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط وأهداف الوزارة، ثم تكريم 20 منهم أثبتوا الجدارة والعمل بإخلاص خلال تأدية عملهم.

 

المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة 

وتشهد جولة الوزير أيضًا عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية لمديرية العمل بالمحافظة، كثالث محافظة يتم إطلاق المنصة بها تجريبيًا بعد محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، كما سيقوم الوزير والمحافظ - خلال الجولة - بتسليم عقود عمل لذوي همم لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسوف يتطرق الوزير حسن شحاتة خلال الجولة إلى عرض جهود الوزارة، وخططها خلال هذه الفترة من تطوير منظومتي "التدريب المهني" و"العمالة غير المنتظمة"، ودور الوزارة ومديرياتها في دمج ذوي الهمم في سوق العمل، إضافة إلى الجهود المكثفة والخاصة بإصدار تشريعات عمل، تهدف إلى صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.

رافق الوزير في جولته بالمحافظة: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير للصناديق، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، ود.محمود حمزاوي، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، أحمد معروف، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والسيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، والشيماء عبدالله، مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ونشوى الشبكي، مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة، مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، وإسلام عبدالمالك، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، ومحمد عبدالرحمن، المكتب الإعلامي للوزير، وأحمد عبدالمعطى، مسئول المراسم، وسامي سمير، إدارة العلاقات العامة والمراسم، وأحمد الحسيني، المكتب الإعلامي للوزير.

محافظ الجيزة وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة ذوي الهمم سوق العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: مشروع "مهنى 2030" يستهدف أكثر من 700 مركز خاص

وزارة العمل تكشف تفاصيل المنح المستحدثة لدعم العمالة غير المنتظمة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

سعر الذهب عالميا بالجنيه الآن وأسعار عيار 21

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة في غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى