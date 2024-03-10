وزير العمل يلتقى محافظ الجيزة فى جولة ميدانية بالمحافظة

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد- بمكتبه- في ديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن شحاتة، حيث يجري الوزير جولة في محافظة الجيزة على مدار اليوم.

اجتماع وزير العمل ومحافظ الجيزة

وبحث الوزير والمحافظ مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتدريب المهني، وتنظيم ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ويتضمن برنامج جولة الوزير، لقاء مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ثم جولة تفقدية داخل شركتي ميراكو، وهواوي تكنولوجي مصر، ذات الاستثمار الأجنبي، لتعزيز علاقات العمل، وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج، ويستقبلهما خلال التفقد، قيادات الشركتين.

كما سيتم تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية العمل، للاستماع إلى استفساراتهم، وحثهم على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط وأهداف الوزارة، ثم تكريم 20 منهم أثبتوا الجدارة والعمل بإخلاص خلال تأدية عملهم.

المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

وتشهد جولة الوزير أيضًا عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية لمديرية العمل بالمحافظة، كثالث محافظة يتم إطلاق المنصة بها تجريبيًا بعد محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، كما سيقوم الوزير والمحافظ - خلال الجولة - بتسليم عقود عمل لذوي همم لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسوف يتطرق الوزير حسن شحاتة خلال الجولة إلى عرض جهود الوزارة، وخططها خلال هذه الفترة من تطوير منظومتي "التدريب المهني" و"العمالة غير المنتظمة"، ودور الوزارة ومديرياتها في دمج ذوي الهمم في سوق العمل، إضافة إلى الجهود المكثفة والخاصة بإصدار تشريعات عمل، تهدف إلى صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.

رافق الوزير في جولته بالمحافظة: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير للصناديق، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، ود.محمود حمزاوي، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، أحمد معروف، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والسيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، والشيماء عبدالله، مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ونشوى الشبكي، مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة، مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، وإسلام عبدالمالك، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، ومحمد عبدالرحمن، المكتب الإعلامي للوزير، وأحمد عبدالمعطى، مسئول المراسم، وسامي سمير، إدارة العلاقات العامة والمراسم، وأحمد الحسيني، المكتب الإعلامي للوزير.