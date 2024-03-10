الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بسرقة غطاء بلاعات الصرف الصحى بالقاهرة

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن قيام شخص بسرقة غطاء بالوعة من مدخل أحد العقارات وضبط مرتكب الواقعة.

بداية الواقعة في إطار ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام شخص بسرقة غطاء بالوعة من مدخل أحد العقارات بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته 2 غطاء بالوعة.

واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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