الأحد 10 مارس 2024
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مصر

رئيس الوزراء يجرى حوارًا مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين، في أثناء تفقده للمشروع اليوم، برفقة عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

وأكد العاملون على مواصلة العمل أيضًا خلال شهر رمضان للحفاظ على معدلات التنفيذ، وهو ما أثنى عليه الدكتور مصطفى مدبولي، موجهًا الشكر لهم على جهودهم، واستجاب لطلبهم بالتقاط صورة معهم، مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى التنفيذ، وموجهًا باستكمال مشروع التطوير بما يسهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمي، باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة.

كما أشار مدبولي، إلى اهتمام الدولة بهذه البقعة الفريدة في العالم، التي تجلَّى فيها المولى سبحانه وتعالى، لذا؛ تأتي مشروعات التطوير التي يتم الانتهاء منها حاليًا، لتضيف للمدينة قيمة جديدة، بجانب ما تتمتع به من مقومات غير مسبوقة، ومزارات دينية وروحانية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مطار سانت كاترين الوزراء ومحافظ جنوب سيناء شهر رمضان

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