عاجل| كيف تغيرت أسعار السلع والخدمات خلال عام؟

استعرض الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التغير السنوي للأسعار خلال الفترة بين (شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر فبراير 2023)، وذلك على خلفية ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر يناير إلى (36.0%) مقابل (31.2%) لشهـر يناير 2024.

معدل التضخم السنوى

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع الأسعار بقسم الطعام والمشروبات بنسبة (48.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (47.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (42.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (47.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (46.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (35.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (46.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (74.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (97.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (52.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (45.0%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (87.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (54.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (87.0%)، كذلك سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (26.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (67.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (25.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (31.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (27.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (28.3%).

تغير أسعار السلع والخدمات

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (24.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.1%).

وارتفعت أسعار قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (38.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (32.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (36.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (50.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (35.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (36.0%).

فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (25.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (28.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.0%)، مجموعة خدمات المستـشفيات بنسبة (26.9%).

وحقق قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (18.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.0%).

اما قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية، قد سجل ارتفاعًا قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (34.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

وارتفع سجل قسم الثقافة والترفيه (46.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (47.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (33.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (40.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (75.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (9.8%).

كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

وارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (41.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (41.7%)، مجموعــة خدمــات الفنادق بنســبة (24.7%)، كذلك حقق قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (27.8%) بسـبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (32.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسـبة (50.9%)، مجموعة خدمـات أخــرى غير مصـنفة في مكان أخر بنـسبة (16.3%).