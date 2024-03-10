الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقرير: زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى تتهرب من أسر المحتجزين لدى حماس

سارة نتنياهو
سارة نتنياهو

كشفت قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية، عن دعاوى لـ عائلات أسرى إسرائيليين لدى حماس تتهم زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، برفض مناشداتهم والتهرب منهم.

 

وأضافت القناة العبرية أن تلك العائلات حاولت التواصل معها عبر قنوات مختلفة، إلا أن الردَّ الذي وصل هو أن لديها أعمالًا كثيرة.

 

وأثارت الأنباء عن رفض مقابلة سارة نتنياهو لعائلات الأسرى، لا سيما أمهات الأسيرات اللواتي تبقين في أسر حماس، أصداءً كبيرةً عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما دفعت مكتب رئيس الوزراء لإصدار بيان في هذا الصدد

 

ونقلت القناة الاسرائيلية بيانًا صادرًا عن مكتب نتنياهو، نفى خلاله أن تكون زوجته قد رفضت عقد مقابلة مع ذوي الأسرى، وقال إن توجه العائلات إلى زوجة رئيس الوزراء أمر غير معلوم له، مضيفًا أنه منذ بداية الحرب تجري سارة نتنياهو لقاءات مع عائلات الأسرى والقتلى وتواصل لقاء كل من يطلب ذلك.

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