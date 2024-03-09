"لم تحدث في تاريخ مصر".. عمرو الفقي: "المتحدة" جمعت خبرات النجوم والشباب في دراما رمضان 2024

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة تركز على عدة محاور مختلفة خلال إنتاج دراما رمضان.

وأضاف "الفقي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المُذاع على قناة "dmc": "النقطة الأولى يكون الورق جيدًا لأن الورق هو البطل الحقيقي للعمل".

وتابع: "ركزنا على التنوع ما بين التاريخي، وعاملين حاجة لم تحصل في تاريخ مصر ما بين جودر والحشاشين وكوميدي واجتماعي وتراجيدي".

كما أكد "الفقي" أن التنوع في دراما رمضان هذا العام مختلف عن كل السنوات السابقة، والشركة المتحدة جمعت بين الخبرات ممثلة في النجوم يحيى الفخراني وكريم عبد العزيز وخالد النبوي وأيضًا الشباب في مسار إجباري عصام عمرو وأحمد داش.

واستكمل: "الدراما المصرية القوى الناعمة بتاعتنا ونعرض في دول خارجية والحشاشين سيعرض في روسيا والإمام الشافعي المعروض في الموسم الماضي سيعرض في ماليزيا، ومهم جدا إن الدراما بتاعتنا تصل في كل حتة، والسنة دي في مسلسل زي مليحة عن القضية الفلسطينية والتنوع السنة دي موجود بشكل كبير".

عمرو الفقي: مسلسل "الحشاشين" يوثق لمرحلة مهمة

وأشار إلى أن مسلسل "الحشاشين" يوثق لمرحلة مهمة وهي البداية الحقيقية للتنظيمات والاغتيالات السياسية ويحتوي على مشاهد أكشن.

وأكد أن قنوات الشركة المتحدة وقناة الناس تقدم مجموعة من أفضل البرامج الدينية، مضيفًا: "هناك مجموعة منتقاة من الدعاة والعلماء وبرامج كثيرة على قناة الناس وبنفس المنظور الاختلاف في الفكر والأسلوب، وكان مهم نقدم مجموعة متنوعة من الأفكار ووجود مجموعة من العلماء تقدم برامج متنوعة ولا نعتقد أن هناك برامج بالثقل ده في أي حتة تانية".

كما تحدث عن عرض مسلسلات رمضان على منصة "واتش إت"، قائلًا: "ستعرض الـ20 عمل ما عدا عمل واحد لأنه ملك قناة إم بي سي والمنصة في الفترة الأخيرة عاملة شغل ممتاز، وأعداد المشتركين تتضاعف كل سنة عن السابقة ووضعت سنة جيدة على مدار سنة ونصف إنها تطلع وجوه جديدة وأعمال معتمدة على الورق وعاملة أرقام كويسة فيما يخص نسب المشاهدة".