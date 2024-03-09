السبت 09 مارس 2024
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شردى لأرملة الشهيد حازم حامد: "كلنا نشعر ببطولتك" (فيديو)

أرملة الشهيد حازم
أرملة الشهيد حازم حامد

وجّه الإعلامي محمد شردي، رسالة لنسرين علي أرملة الشهيد العقيد حازم حامد.

وقال "شردي" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" للسيدة نسرين علي: "لا أحد يستطيع وضع نفسه في شعور الألم الذي تمرين به".

وأضاف: "إنتي حسستيني بكلامك النهاردة أمام الرئيس السيسي ببطولة، بطولة كبيرة جدًا إنك تتحملي مسئولية 3 أطفال، وشايلة على كتفك مسئولية ولد يكبر يبحث عن والده فإنتي الأب والأم".

وتابع: "أنا وقفت في كلامك عند قلب الأم، لذلك اسمحي لي نيابة عن الجميع وعن ملايين المصريين إننا نقولك إحنا ممكن لا نشعر بألمك، لكن كلنا نشعر ببطولتك".

أرملة الشهيد حازم حامد الشهيد حازم حامد محمد شردي الحياة اليوم قناة الحياة

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