شردى لأرملة الشهيد حازم حامد: "كلنا نشعر ببطولتك" (فيديو)

وجّه الإعلامي محمد شردي، رسالة لنسرين علي أرملة الشهيد العقيد حازم حامد.

وقال "شردي" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" للسيدة نسرين علي: "لا أحد يستطيع وضع نفسه في شعور الألم الذي تمرين به".

وأضاف: "إنتي حسستيني بكلامك النهاردة أمام الرئيس السيسي ببطولة، بطولة كبيرة جدًا إنك تتحملي مسئولية 3 أطفال، وشايلة على كتفك مسئولية ولد يكبر يبحث عن والده فإنتي الأب والأم".

وتابع: "أنا وقفت في كلامك عند قلب الأم، لذلك اسمحي لي نيابة عن الجميع وعن ملايين المصريين إننا نقولك إحنا ممكن لا نشعر بألمك، لكن كلنا نشعر ببطولتك".