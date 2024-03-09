محمد شردى: الرئيس السيسى تحدث اليوم من قلبه بشكل مختلف تمامًا

قال الإعلامي محمد شردي، إن القوات المسلحة المصرية وكل مصر تحتفل بالعديد من الشهداء الذين قدموا أرواحهم لبلدهم في أي مواجهة عسكرية واجهتها مصر.

وأضاف "شردي" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "يوم الشهيد نرى فيه بعض القصص وليس كلها"، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث اليوم عن حالة مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتحدث بشكل مختلف تمامًا عندما يتكلم من قلبه، متابعًا: "الرئيس السيسي رصد قدرتنا على البناء والتنمية، ونعبر أهم فترة كانت صعبة للغاية على الشعب المصري".

وتابع: "الرئيس السيسي اعترف اليوم أثناء تكريم أسر الشهداء بأن المصريين تحملوا العديد من الضغوط الكبيرة جدًا منذ أزمة جائحة كورونا".