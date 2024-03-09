السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد شردى: الرئيس السيسى تحدث اليوم من قلبه بشكل مختلف تمامًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الإعلامي محمد شردي، إن القوات المسلحة المصرية وكل مصر تحتفل بالعديد من الشهداء الذين قدموا أرواحهم لبلدهم في أي مواجهة عسكرية واجهتها مصر.

وأضاف "شردي" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "يوم الشهيد نرى فيه بعض القصص وليس كلها"، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث اليوم عن حالة مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتحدث بشكل مختلف تمامًا عندما يتكلم من قلبه، متابعًا: "الرئيس السيسي رصد قدرتنا على البناء والتنمية، ونعبر أهم فترة كانت صعبة للغاية على الشعب المصري".

وتابع: "الرئيس السيسي اعترف اليوم أثناء تكريم أسر الشهداء بأن المصريين تحملوا العديد من الضغوط الكبيرة جدًا منذ أزمة جائحة كورونا".

محمد شردي الرئيس السيسي السيسي يوم الشهيد الحياة اليوم

مواد متعلقة

الباز: الرئيس السيسى لم يُخاطر بنا.. وتحدث بمرارة اليوم

الأكثر قراءة

حفاظا على الاقتصاد الوطنى.. "الداخلية" تواجه مزورى العملات المحلية والأجنبية

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف عام بكفر الشيخ

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات