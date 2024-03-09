السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز: الرئيس السيسى لم يُخاطر بنا.. وتحدث بمرارة اليوم

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي  منذ اللحظة الأولى في حملته الانتخابية في 2014 صك ما يمكن اعتباره عقدًا اجتماعيًا جديدًا مع الشعب.

 

وأضاف "الباز" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "عندما قال نصًا كل ما أملكه هو العمل وكل ما أطلبه هو العمل، اليوم الرئيس عمل كشف حساب، وقال أنا اشتغلت لكن الناس اللي وعدوا لم يقوموا بالدور المطلوب".

 

وتابع: "ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على عدة مستويات يجعل الرئيس يتحدث بمرارة، الناس شايفة لكن تنزل ما قامت به الدولة المصرية المنزل الصحيح".

 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لم يخاطر بالمصريين ولم يتخذ قرارات بها مخاطر بالشعب المصري، متابعًا: "هذا النظام كان يمكن بعد 2013 مواجهة الإرهاب فقط دون تنمية وكان الجميع وقتها سيصمت، لكن الرئيس السيسي اتخذ الطريقين معًا".

 

الباز محمد الباز السيسي الرئيس السيسي الحياة اليوم قناة الحياة

مواد متعلقة

الباز: كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية "يوم الشهيد" الأهم خلال السنوات الأخيرة

الأكثر قراءة

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

الباز: الرئيس السيسى لم يُخاطر بنا.. وتحدث بمرارة اليوم

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

لواء سابق يروي موقفا بطوليا مع الفريق عبد المنعم رياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات