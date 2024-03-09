الباز: الرئيس السيسى لم يُخاطر بنا.. وتحدث بمرارة اليوم

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى في حملته الانتخابية في 2014 صك ما يمكن اعتباره عقدًا اجتماعيًا جديدًا مع الشعب.

وأضاف "الباز" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "عندما قال نصًا كل ما أملكه هو العمل وكل ما أطلبه هو العمل، اليوم الرئيس عمل كشف حساب، وقال أنا اشتغلت لكن الناس اللي وعدوا لم يقوموا بالدور المطلوب".

وتابع: "ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على عدة مستويات يجعل الرئيس يتحدث بمرارة، الناس شايفة لكن تنزل ما قامت به الدولة المصرية المنزل الصحيح".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لم يخاطر بالمصريين ولم يتخذ قرارات بها مخاطر بالشعب المصري، متابعًا: "هذا النظام كان يمكن بعد 2013 مواجهة الإرهاب فقط دون تنمية وكان الجميع وقتها سيصمت، لكن الرئيس السيسي اتخذ الطريقين معًا".