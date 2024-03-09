أرملة الشهيد العقيد حازم حامد: "ابنى قالى محدش هيعوضنى عن موت بابا"

قالت نسرين علي، أرملة الشهيد العقيد حازم حامد، إنها لم تكن ترتب للكلمة التي ألقتها اليوم، مؤكدة أنها شعرت أنها تريد الحديث بمجرد مصافحة الرئيس السيسي.

وأضافت "علي" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "ابني آدم كان عنده 3 سنوات وشهر، أحاول أعوضه عن رحيل والده، هو مش مستوعب إنه فقد والده".

وتابعت: "ابني قال لي في الندوة أنا معنديش مشكلة أقابل كل رؤساء العالم لكن ده مش هيعوضني عن موت بابا".

وأكدت أن الأجهزة المعنية والقوات المسلحة تساند الأسرة طوال الوقت، مضيفة: "مفيش طلب أطلبه إلا ويتنفذ على طول بصراحة".

واستكملت: "كنت ناوية أكلمهم لكن سيادة الرئيس سبقني بالتكريم، كنت هكلم دفعة حازم أنهم ييجوا يصلوا يوم جمعة الشهيد ويتكلموا عن حازم وصفاته؛ لأن آدم طفل وعنده نوع من الغضب لأن فاكر إن حازم تركه فكنت عاوزة الناس تكون حوله وتتكلم عن والده".