برلمانى: رسائل الرئيس السيسى فى يوم الشهيد حاسمة للداخل والخارج

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن رسائل الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد واضحة وحاسمة للداخل والخارج، فـ سيناء أرض مصرية والمصريون ملتزمون بالدفاع عنها.

ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى رفض الرئيس السيسي ما يتعرض له قطاع غزة وتأكيده أنه يتعرض لمعاناة إنسانية غير مسبوقة، حيث يسقط آلاف الشهداء في قطاع غزة، ويتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن مصر تبذل أقصى ما تستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم، عن طريق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لهم.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ما تنفذه مصر على الأرض من أعمال إغاثة ومساعدات إنسانية ودفاع سياسي لنصرة الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه ينفي أي مزايدة على الدور المصري.

وأشار إلى رفض الرئيس السيسي تمامًا تهجير الفلسطينيين من أرضهم، قائلًا: مصر لن تتوقف عن العمل مهما كان الثمن، من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة، منتقدًا تردي الأوضاع في غزة بسبب العدوان وتكلفة الإعمار التي تتجاوز الـ90 مليار دولار.

واختتم النائب مدحت الكمار: بالقول إن سيناء مصرية وخطوط مصر واضحة وتصريحات السيسي لا تحتاج إلى تفسير وموقف مصر في الأزمة قوي، ويحوز احترام الجميع وفي المقدمة الشعب الفلسطيني الذي يشعر بمقدار ما تبذله مصر من جهود للوقوف بجواره ونصرة حقوقه.