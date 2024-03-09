السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المنقبون عن الآثار في بني سويف: "كنا نحلم بالحصول على الدولارات"

المنقبون عن الآثار
المنقبون عن الآثار في بني سويف

كشف أعضاء تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين بالتنقيب عن الأثار أمام جهات التحقيق في بني سويف، عن أنهم نجحوا في استخراج الأثار ولكنهم لم يتمكنوا من بيعها، قبل القبض عليهم.

وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق، عن أن حلمهم لم يكتمل بعد أن نجحوا في استخراج الأثار من باطن الأرض، وكانوا يتمنون التصرف في تلك الأثار بالبيع، لجمع أموال طائلة من الدولارات.

وقد قررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (شرطة السياحة والآثار - الأمن العام) تنسيقًا ومديرية أمن بنى سويف قيام (تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم 437 قطعة أثرية عبارة عن (٣ توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء - ٤٠٠ تمثال حجرى - ٢٩ تميمة - ٢ قناع خشبى خاص بالتوابيت المضبوطة - تمثال خشبى - ٢ قنينة من الفخار

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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