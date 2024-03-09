السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اقتصادية "المصريين الأحرار" تُشيد بقرار "موديز" بتصحيح النظرة المستقبلية لمصر

الدكتورة هبة واصل
الدكتورة هبة واصل

أشادت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، بقرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلًا من النظرة السلبية.

وقالت "واصل" في بيان صحفي: "إن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة النقدية خلال الأسبوع الماضي".

وأضافت "واصل": "إن هذا القرار يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وسيعزز من ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة".

وأكدت "واصل" على ضرورة العمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية والحد من التوجه للتمويل الخارجي، والإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من الأنشطة الاقتصادية بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبى وإفساح المجال للقطاع الخاص، ما سيسهم فى سرعة تحسين التصنيف الائتمانى.

وأشارت "واصل" إلى أن حزب المصريين الأحرار يدعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة للبلاد.

تصنيف موديز تقرير موديز تقرير موديز لتصنيف اقتصاد مصر الاقتصاد الوطني هبة واصل المصريين الأحرار

مواد متعلقة

"المصريين الأحرار": المرأة المصرية تنسج ريادة الحاضر المُشرق

الأكثر قراءة

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

الباز: الرئيس السيسى لم يُخاطر بنا.. وتحدث بمرارة اليوم

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

لواء سابق يروي موقفا بطوليا مع الفريق عبد المنعم رياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات