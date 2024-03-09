السبت 09 مارس 2024
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سياسي

عيد عبد الهادي: احتفالات يوم الشهيد تؤكد دعم الدولة لأسر الشهداء والمصابين

احتفالات يوم الشهيد
احتفالات يوم الشهيد

تقدم الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، قائلا: الدولة لن تنساهم وستظل تعبر في كل لحظة عن حبها واحترامها وعرفانها بهؤلاء الشهداء الابطال، وستظل تقدم كافة أوجه الدعم لأسر وأهالي الشهداء وقوفا بجانبهم واستمرار مساندتهم بكافة السبل الممكنة.

ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على التذكير دائما بالأبطال الشهداء الذين لم يترددوا لحظة في التضحية بارواحهم في سبيل حماية الوطن والدفاع عن ثرواته ومقدراته، بل شرعوا بأجسادهم ودمائهم للحفاظ على إستقرار وأمن الوطن وشعبه.

وأكد عبد الهادي، أن الرئيس بعث بكثير من رسائل الدعم والمساندة والمواساة لأسر الشهداء خلال مشاركته فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والتأكيد على ان الدولة المصرية ماضية في طريقها الذي رسمه هؤلاء الشهداء نحو تحقيق مزيد من الجهد والعمل لحفظ أمننا المصري.

وأضاف عبد الهادي أن القيادة السياسية حريصة على تكريم أسر الشهداء والمصابين كل عام، تقديرًا لتضحيات أبنائهم والتأكيد على أن الدولة ستظل مساندة وداعمة لهم لتلبية احتياجات معيشتهم، ولن تتخلى عن تقديم كافة السبل اللازمة لتعويضهم عن فقدان رب الأسرة.

يوم الشهيد الدكتور عيد عبد الهادي الحرية المصري ذكرى يوم الشهيد احتفالية يوم الشهيد وزير الداخلية

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