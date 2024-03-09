السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقتل والده الكفيف بالشرقية لجلسة الخميس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل محاكمة شاب، المتهم في القضية رقم 35961 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 3951 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل والده الكفيف بدائرة مركز الزقازيق، لجلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم.

تأجيل محاكمة متهم بقتل والده الكفيف بالشرقية لجلسة الخميس المقبل

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة «السيد. م. م» 45 عاما، والمقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل والده الكفيف بمركز الزقازيق.

وأسند أمر الإحالة للمتهم بأن قتل والده المجني عليه عمدًا من غير سبق الإصرار أو الترصد، بأن دلف إلى مسكنه وما أن ظفر به حتى أمسك برأسه وقام بمصادمتها بالحائط عدة مرات قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وسرق المتهم مبلغ مالي مملوك للمجني عليه من مسكنه ليلا في ذات الزمان والمكان على النحو المبين بالتحقيقات.

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