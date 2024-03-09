السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر بمطار شرم الشيخ

مضبوطات جمارك
مضبوطات جمارك

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة أحمد السيد النجار، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مطحون نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم207 لسنة 2020  وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بريطانيا على رحلة طائرة خطوط WIZZ AIR القادمة من لندن، اشتبه سلام لطفي شاهين، مأمور اللجنة الجمركية المعين، في راكب يحمل بريطاني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا عاطف شفيق، مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات معتمة في الحقيبة.

وتم تكليف أحمد علي محمد، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبيَّن وجود كيس بلاستيك شفاف بداخله 13 لفافة بداخلهم نبات عشبي أخضر اللون يشتبه أن يكون نبات الماريجوانا بوزن 57 جرامًا وكذا عدد 2 اثنان مطحنة معدنية صغيرة تستخدم لطحن الأعشاب احداها بداخلها كمية من مطحون نبات عشبي أخضر اللون يشتبه أن يكون نبات الماريجوانا بوزن 256 جرامًا والأخرى بها بقايا من ذات المطحون بين طيات الملابس داخل الحقيبة.

قرر الدكتور أحمد حسين، مدير عام جمارك فروح جنوب سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات محمد عادل سلام، وأحمد علي، بحضور أمير عبدالعظيم، مباشر مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركي وأحمد شبل، رئيس قسم الأمن الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وسلمى سالمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب الجمركي.

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