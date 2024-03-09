"الضرائب" تنظم مسابقة دينية للعاملين المسلمين والمسيحيين

نظمت مصلحة الضرائب المصرية، احتفالية لتوزيع جوائز المسابقة الدينية التي نظمتها للعاملين بها من المسلمين والمسيحين.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال كلمتها بالاحتفالية، أن المسابقة التي تم تنظيمها هذا العام كان لها طابع مميز واستثنائي، حيث اشتملت على مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وكذلك مسابقة دينية للأخوة المسيحين، في سابقة هي الآولى من نوعها، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية.

وقالت رشا عبدالعال: “أتشرف بحضوري هذه التحتفالية والتي تأتي استكمالًا لمسيرة التآخي والوحدة الوطنية”، لافتة إلى أن اتخاذ المصلحة لهذا النهج في المسابقات الدينية للعاملين بها، سيجعل منها قدوة لمختلف الجهات الحكومية لترسيخ مبادئ الوطنية والمواطنة، مشيرة إلى أن المصريين نسيج واحد وقلب واحد شريانيه المسلمين والمسيحيين من قديم الأزل، فمصر أمة عريقة تحمل كل معاني الحب والإنسانية والرحمة، فنحن جميعًا أبناء لوطن واحد.

أوضحت، أن الإشراف العام على مسابقة حفظ القرآن الكريم كان من جانب الأزهر الشريف، وبالنسبة للمسابقة الدينية للأخوة المسيحيين كانت برعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقدمت رئيس مصلحة الضرائب، درع التكريم الخاص بالمصلحة لقداسة البابا تواضروس الثاني، وتسلمه نيابة عنه القس بولس حليم، مسئول إدارة التدريب بالمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما سلم درع المصلحة لكل من الدكتور محمد داود، أستاذ علم الفقه واللغة بجامعة قناة السويس، وعادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأب القس بولس حليم، مسئول إدارة التدريب بالمركز الإعلامى للكنيسه القبطية الأرثوذكسية.

وفي سياق متصل قال الدكتور " محمد داود أستاذ علم الفقه واللغة بجامعة قناة السويس، "إن الله سبحانه وتعالى قدم الأمن على الرزق في كتابه الحكيم، "وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ"، ودورنا كشعب مصر الحفاظ على أمنها، فمصر تحيط بها المؤامرات لضرب نسيج الوطن، والشعب المصري شعب عريق وواعٍ لهذه المخططات، ونحن في رباط إلى يوم الدين.

ومن جهته، قال "الأب القس بولس حليم" مسئول إدارة التدريب بالمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: “إن الانتماء للوطن هو الخط الذي تسير عليه الكنيسة تجاه المجتمع”، مشيرا إلى أن شعار الكنيسة المصرية “وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن”، وأن تاريخ مصر يسطر بنسيجيه المسلمين والمسيحيين.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني وجه خطاب شكر لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، لإقامتها هذه المسابقة الدينية للعاملين المسلمين والمسيحين على حدٍ سواء بكافة المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، ومسابقة حفظ القرآن الكريم للمسلمين اشترك فيها عدد 190 متسابق، مقسمة إلى 3 فئات هي حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفط نصف القرآن الكريم، وحفظ ربع القرآن الكريم، وفاز فيها 30 متسابق، بواقع خمسة متسابقين في كل فئة، بإجمالي 15 متسابقا من ضرائب القيمة المضافة و15 متسابق من ضرائب الدخل، وبالنسبة للمسابقة المخصصة للاخوة المسيحيين اشترك فيها 200 متسابق، فاز منهم 30 متسابق بواقع 15 فائزا من ضرائب القيمة المضافة، و15 فائز من ضرائب الدخل.