قسم الوراثة الطبية بطب عين شمس يحتفل باليوم العالمي للأمراض النادرة

نظم قسم الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة عين شمس بمشاركة الجمعية المصرية للأمراض الوراثية ومركز الوراثة وشركة نيوتريشيا احتفال باليوم العالمي للأمراض النادرة والذي يوافق نهاية فبراير من كل عام (Rare disease day ) حيث تم اختيار الاعتلال الدماغي الناتج عن أمراض التمثيل الغذائي كموضوع لهذه السنة

Rare Disease Day Metabolic

Encephalopathies.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس،

واهتم الاحتفال هذا العام على الأبحاث العلمية الخاصة بالأمراض النادرة ومدى أهميتها لجعل الاحتمالات لا حدود لها في علاج المرضى وتيسير عملية تشخيصهم وإيجاد علاج خاص بهم.

استهلت الدكتورة سلاف محمد رئيس قسم الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة عين شمس الاحتفال بالترحيب بالحضور وقدمت تعريفًا لليوم العالمي للأمراض النادرة ونسبة الإصابة بها في مصر والعالم وأن الأسباب الوراثية والتى تمثل ٧٠% من هذه الأمراض ومعظم ممن يعانون منها من الأطفال،كما أشارت سيادتها إلى كيفية علاج الإعتلال الدماغي نتيجة أمراض التمثيل الغذائي.

و قدم لفيف من الأساتذة بالقسم عدد من المحاضرات منها الدكتور علا خليفة شرحت كيفية تشخيص وعلاج إرتفاع الأمونيا في الدم.كما قدمت الدكتور شيماء جاد والدكتور مارينا ناجح شرحًا لتشخيص وعلاج خلل الدهون العضوية، ود. ندى حماد ود.سمر سيد كيفية تشخيص وعلاج ارتفاع الجلايسين في سائل النخاع الشوكي.

و عرضت الدكتور رضوى جمال تشخيص وعلاج ارتفاع السترولين في الدم. كما عرض د.محمد امام ود.انجي طارق كيفية تشخيص وعلاج مرض داء بول شراب القيقب. وقدم د.عبدالله محمد ود.اسراء حمدى تشخيص وعلاج مرض الايزوفاليريك.

وفى الختام تم مناقشة الحضور فى الدروس المستفادة وأهمية التشخيص المبكر وعلاج أمراض التمثيل الغذائي لمنع مضاعفات الإعتلال الدماغي.



