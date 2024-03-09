رئيس مركز الخليج للأبحاث: أى تهديد أمنى على الأردن سينعكس على السعودية وحدودها

قال رئيس مركز الخليج للأبحاث "Gulf Research Center" رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض سابقًا، الدكتور عبدالعزيز بن صقر: "لا نستطيع أن نغفل أهمية الأردن، فإذا كان يعاني من وضع اقتصادي غير جيد أو تهديدات أمنية كلّ ذلك سينعكس على السعودية حدودها".

ودعا د. عبدالعزيز إلى رؤية سياسية وأمنية في النظر إلى قضايا مشكلات المنطقة والأردن، قائلًا: "يجب أن يُنظر إلى الأردن من منظور استراتيجي أعمق، ومن منظور التكاملية".

وطالب رئيس مركز الخليج للأبحاث بضرورة دعم الأردن اقتصاديًا لإعادة هيكلة اقتصاده وتعامله مع التزاماته وديونه الخارجية.

واعتبر أن المملكة الأردنية الهاشمية تحمّلت أعباءً كبيرة تفوق طاقته؛ لاستضافته اللاجئين من مختلف الدول العربية.