السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس مركز الخليج للأبحاث: أى تهديد أمنى على الأردن سينعكس على السعودية وحدودها

عبدالعزيز بن صقر
عبدالعزيز بن صقر

قال رئيس مركز الخليج للأبحاث "Gulf Research Center" رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض سابقًا، الدكتور عبدالعزيز بن صقر: "لا نستطيع أن نغفل أهمية الأردن، فإذا كان يعاني من وضع اقتصادي غير جيد أو تهديدات أمنية كلّ ذلك سينعكس على السعودية حدودها".

ودعا د. عبدالعزيز إلى رؤية سياسية وأمنية في النظر إلى قضايا مشكلات المنطقة والأردن، قائلًا: "يجب أن يُنظر إلى الأردن من منظور استراتيجي أعمق، ومن منظور التكاملية".

وطالب رئيس مركز الخليج للأبحاث بضرورة دعم الأردن اقتصاديًا لإعادة هيكلة اقتصاده وتعامله مع التزاماته وديونه الخارجية.

واعتبر أن المملكة الأردنية الهاشمية تحمّلت أعباءً كبيرة تفوق طاقته؛ لاستضافته اللاجئين من مختلف الدول العربية.

الأكثر قراءة

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

مصدر برابطة الأندية: ننتظر تقرير نهائى الكأس لتحديد مصير عقوبة شيكابالا (خاص)

محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان