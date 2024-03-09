السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جائزة مصر للتميز الحكومى فى زيارة رسمية لمحافظة المنيا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

نظم فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، زيارة لديوان عام محافظة المنيا لمتابعة أعمال تحكيم جوائز التميز الداخلية بالمحافظة في نسختها الأولى بمشاركة 9 مركز ومدينة و18 قرية، وذلك بحضور سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، د. عبدالحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة بالجائزة.

وفي بداية زيارته التقى السفير هشام بدر، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لبحث مجالات التعاون بين الجانبين.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أشاد السفير هشام بدر بما شهدته محافظة المنيا من تطور ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية بمختلف القطاعات والمجالات وتنفيذ العديد من المشروعات الرئاسية  القومية والخدمية.

وأشار إلى إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لصناعة السكر، وحصول المحافظة خلال عام 2023 على المرتبة الأولى في تنفيذ المشروعات التنموية والمركز الثاني على مستوى الجمهورية في توريد القمح، وافتتاح محور سمالوط، إضافة الى مشروعات التنمية القروية "حياة كريمة" بما ينعكس على  تحسين جودة حياة المواطن الذي يعد من أهم غايات جائزة مصر للتميز الحكومي لتعزيز ريادة وتنافسية الدولة؛ من خلال العمل على تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية.

كما أشار "بدر" إلى النتائج التي حققتها المحافظة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة 2022 لتتأهل لقائمة العشر الأوائل في مبادرة “إنشاء منظومة ويب متكاملة لاستصدار شهادات الرخص وشهادات التصالح على مخالفات البناء" بفئة أفضل مبادرة ابتكارية حكومية.

ولفتت سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، إلى أن التوسع الذي تشهده إدارة الجائزة لتطبيق منظومة جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية ضم في نسختها الثانية الوحدات المحلية بمحافظة المنيا والبحيرة وجنوب سيناء وذلك بهدف تعميق ثقافة التميز المؤسسي في كل الجهات الحكومية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024. مؤكدة أهمية قيام المحافظة بتدشين وحدة للتميز تسهم في استدامة التميز داخل المحافظة والعمل على الاستثمار في الكوادر المتميزة من المقيمين التي أسهمت في نجاح منظومة التميز الداخلي للمحافظة.

من جهته؛ أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تهدف في خطتها الاستراتيجية إلى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام رئيس الجمهورية، بجائزة مصر للتميز الحكومي وحرص الدولة المصرية على بث روح الريادة والتنافسية بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار إلى تقدم 9 طلبات ترشح عن فئة "مركز ومدينة" و18 طلب ترشح عن فئة "القرى" بالمحافظة؛ لتتأهل الى مرحلة الزيارات الميدانية الخمس الأوائل من الفئتين تمهيدًا للتصعيد للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الحالية 2024.

مصر السفير هشام بدر وزيرة التخطيط عبد الحكيم رضوان استشاري التقييم والجودة بالجائزة التقى السفير هشام بدر

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