جائزة مصر للتميز تختتم البرنامج التدريبي "تأهيل سفراء التميز" بكلية طب القوات المسلحة

اختتمت جائزة مصر للتميز الحكومي البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل سفراء التميز بكلية طب القوات المسلحة واستمر على مدار يومين بمقر الكلية تمهيدا لمشاركة الكلية في فئات الجائزة المختلفة في دورتها الرابعة 2024.

تنظيم برنامج تدريبي

يأتي تنظيم البرنامج التدريبي في إطار الاهتمام المشترك من الجانبين لمشاركة كلية الطب بالقوات المسلحة في فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي والتنافس بفئاتها المختلفة على المستوى الوطني، والتي ستعد المشاركة الأولى من نوعها على مستوى القوات المسلحة.

فئات جائزة مصر للتميز الحكومي

وخلال الجلسة الافتتاحية، قدمت سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة عرضًا حول فئات الجائزة المختلفة على المستوي المؤسسي والفردي، ومراحل وعلميات الجائزة، مؤكدة حرص إدارة الجائزة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لفريق العمل لدعم جهود الدولة من أجل نشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

جوائز المؤسسات التعليمية

من جانبه استعرض د. محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي، المعايير التي يرتكز عليها نموذج التميز المؤسسي الحكومي متضمنا محور تحقيق الرؤية ويشمل رؤية مصر 2030، والمهام الرئيسية، وخدمات سبع نجوم، والحكومة الإلكترونية/الذكية، بالإضافة إلى محور الابتكار والذي يضم استشراف المستقبل والاّليات والخطوات التي تتبعها المؤسسات الحكومية بشكل رئيسي لتطوير سياسات ومبادرات استباقية مبنية على توقع صحيح للمستقبل، وإدارة الابتكار من خلال توفير البيئة المناسبة وتحفيز الموارد البشرية على الابتكار، بالإضافة إلى المحور الثالث والمتعلق بالممكنات والتي تتضمن رأس المال البشري، وإدارة الموارد والممتلكات، والحوكمة، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

ويختص البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل سفراء التميز بكلية طب القوات المسلحة الذي استمر على مدار يومين بمقر الكلية تمهيدا لمشاركة الكلية في فئات الجائزة المختلفة في دورتها الرابعة 2024.