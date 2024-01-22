الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جائزة مصر للتميز تختتم البرنامج التدريبي "تأهيل سفراء التميز" بكلية طب القوات المسلحة

جائزة مصر للتميز
جائزة مصر للتميز الحكومي تنفذ برنامج تدريبي

اختتمت جائزة مصر للتميز الحكومي البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل سفراء التميز بكلية طب القوات المسلحة واستمر على مدار يومين بمقر الكلية تمهيدا لمشاركة الكلية في فئات الجائزة المختلفة في دورتها الرابعة 2024.

تنظيم برنامج تدريبي

 

يأتي تنظيم البرنامج التدريبي في إطار الاهتمام المشترك من الجانبين لمشاركة كلية الطب بالقوات المسلحة في فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي والتنافس بفئاتها المختلفة على المستوى الوطني، والتي ستعد المشاركة الأولى من نوعها على مستوى القوات المسلحة.

فئات جائزة مصر للتميز الحكومي 

وخلال الجلسة الافتتاحية، قدمت سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة عرضًا حول فئات الجائزة المختلفة على المستوي المؤسسي والفردي، ومراحل وعلميات الجائزة، مؤكدة حرص إدارة الجائزة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لفريق العمل لدعم جهود الدولة من أجل نشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

جوائز المؤسسات التعليمية

من جانبه استعرض د. محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي، المعايير التي يرتكز عليها نموذج التميز المؤسسي الحكومي متضمنا محور تحقيق الرؤية ويشمل رؤية مصر 2030، والمهام الرئيسية، وخدمات سبع نجوم، والحكومة الإلكترونية/الذكية، بالإضافة إلى محور الابتكار والذي يضم استشراف المستقبل والاّليات والخطوات التي تتبعها المؤسسات الحكومية بشكل رئيسي لتطوير سياسات ومبادرات استباقية مبنية على توقع صحيح للمستقبل، وإدارة الابتكار من خلال توفير البيئة المناسبة وتحفيز الموارد البشرية على الابتكار، بالإضافة إلى المحور الثالث والمتعلق بالممكنات والتي تتضمن رأس المال البشري، وإدارة الموارد والممتلكات، والحوكمة، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

ويختص البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل سفراء التميز بكلية طب القوات المسلحة الذي استمر على مدار يومين بمقر الكلية تمهيدا لمشاركة الكلية في فئات الجائزة المختلفة في دورتها الرابعة 2024. 

جائزة مصر للتميز جائزة مصر سفراء التميز البرنامج التدريبي فئات جائزة مصر

مواد متعلقة

وزيرة التخطيط تلتقي رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا

التخطيط: 193 "أصل" مملوكًا لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

"لقوه مع بنتهم في الشقة"… ضبط سيدة وزوجها طعنا طالبا بالدقهلية

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

الزمالك يكشف سبب تأخر حل أزمة القيد على موقع "فيفا"

قناة السويس تتدخل وتنقذ سفينة تعرضت لهجوم فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة