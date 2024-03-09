انتشال جثة أربعينى من نهر النيل فى المنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة رجل في الأربعينات من نهر النيل في مدينة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وصل إخطار من غرفة عمليات النجدة إلى الأجهزة الأمنية يفيد بالعثور على جثة رجل في الأربعينات متوفى في نهر النيل أمام محطة المياه بكدوان في مدينة المنيا.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثة الرجل الذي يدعى "صفوت.ح" ويبلغ من العمر 40 عامًا وهو مقيم في قرية ماقوسة بالمنيا.