ملتقى المبادرات الطلابية بمعهد إعداد القادة.. منصة لإطلاق أفكار الشباب المبدعة

شهد معهد إعداد القادة انطلاق جلسات العصف الذهني وورش العمل لبناء المبادرات الطلابية ضمن فعاليات الملتقي القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد، الذي ينظمه المعهد تحت شعار "مبدعون باختلاف" Think_ Tank" للعام الثالث على التوالي، بهدف انخرط الطلاب في مناقشات مثمرة.

وقد عقد الملتقى برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، الدكتورة شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

وتكونت لجنة مدربين Think Tank من الدكتور سامح شراقي بكلية الإعلام بجامعة الأزهر ورئيس اللجنة، الدكتور محمد العوضي بكلية التجارة بجامعة الأزهر، الدكتور عاصم عبد القادر بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الدكتور محمد عبد الحليم بكلية التربية بجامعة الأزهر، الدكتورة أميمة أحمد الأستاذ بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، الدكتورة مروة فرج بكلية الإعلام بجامعة الأزهر.

كما انطلقت محاضرة التسويق الرقمى وسبل تطوير الأفكار الابتكارية، وحاضر فيها الدكتورة رجاء مجدي أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية، وناقشت فهم أهمية التسويق الالكتروني ودوره كعنصر فعال لخدمة المؤسسة، وتحديد العوامل على المستويين الجزئي والكلي التي تؤثر على التسويق الألكتروني وأهدافه، وكيفية صنع قرار تسويقي مؤثر معتمد علي تقنيات الإنترنت للمستهلكين والمؤسسات، والتوصية بالمواد المستخدمة عبر الأنترنت لتحقيق النتائج الشخصية والتجارية والمؤسسية.

وتم مناقشة العوامل البيئية الجزئية المؤثرة على استخدام الانترنت كمنصة تسويقية، العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك عبر الإنترنت، وإستراتيجيات التميز وتحديد الهدف وبناء صورة ذهنية قوية.

وانطلقت محاضرة عقلية رواد الأعمال وكيفية تطوير الفكرة لتصبح مشروع مربح، وحاضر فيها الدكتور فادي محمد هشام، أستاذ مساعد الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وتم تعريف ريادة الأعمال، وأهمية ريادة الأعمال، وأنواع المشروعات الريادية الصغيرة، والمعتقدات الخاطئة عن المشروعات الصغيرة بين الشباب المصري، كما تم مناقشة الخصائص والقدرات المميزة لرائد الأعمال، والتحاور حول المصادر التي تساعد على توليد أفكار جديدة للأعمال.

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، على أهمية الملتقى قائلًا: "يعد هذا الملتقى منصة فريدة لإطلاق العنان لأفكار شبابنا المبدعة، فنحن نؤمن بأن الشباب هم مستقبل الأمة، ولديهم القدرة على تغيير العالم إذا أتيحت لهم الفرصة والدعم المناسبين."

وأضاف همام: "من خلال ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء متميزون، نهدف إلى تزويد طلابنا بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومبادرات فعالة.



