السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ملتقى المبادرات الطلابية بمعهد إعداد القادة.. منصة لإطلاق أفكار الشباب المبدعة

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

شهد معهد إعداد القادة انطلاق جلسات العصف الذهني وورش العمل لبناء المبادرات الطلابية ضمن فعاليات الملتقي القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد، الذي ينظمه المعهد تحت شعار "مبدعون باختلاف" Think_ Tank" للعام الثالث على التوالي، بهدف انخرط الطلاب في مناقشات مثمرة.

وقد عقد الملتقى برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، الدكتورة شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

وتكونت لجنة مدربين Think Tank من الدكتور سامح شراقي بكلية الإعلام بجامعة الأزهر ورئيس اللجنة، الدكتور محمد العوضي بكلية التجارة بجامعة الأزهر، الدكتور عاصم عبد القادر بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الدكتور محمد عبد الحليم بكلية التربية بجامعة الأزهر، الدكتورة أميمة أحمد  الأستاذ بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، الدكتورة مروة فرج  بكلية الإعلام بجامعة الأزهر.

كما انطلقت محاضرة التسويق الرقمى وسبل تطوير الأفكار الابتكارية، وحاضر فيها الدكتورة رجاء مجدي أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية، وناقشت فهم أهمية التسويق الالكتروني ودوره كعنصر فعال لخدمة المؤسسة، وتحديد العوامل على المستويين الجزئي والكلي التي تؤثر على التسويق الألكتروني وأهدافه، وكيفية صنع قرار تسويقي مؤثر معتمد علي تقنيات الإنترنت للمستهلكين والمؤسسات، والتوصية بالمواد المستخدمة عبر الأنترنت لتحقيق النتائج الشخصية والتجارية والمؤسسية.
وتم مناقشة العوامل البيئية الجزئية المؤثرة على استخدام الانترنت كمنصة تسويقية، العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك عبر الإنترنت، وإستراتيجيات التميز وتحديد الهدف وبناء صورة ذهنية قوية.

txt

معهد إعداد القادة ينظم برنامجا تدريبيا للمرشحين لشغل المناصب القيادية بالمراكز البحثية

txt

أحدث المهارات والتقنيات فى القيادة.. ضمن البرنامج التدريبى الذى ينظمه معهد إعداد القادة

وانطلقت محاضرة عقلية رواد الأعمال وكيفية تطوير الفكرة لتصبح مشروع مربح، وحاضر فيها الدكتور فادي محمد هشام، أستاذ مساعد الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وتم تعريف ريادة الأعمال، وأهمية ريادة الأعمال، وأنواع المشروعات الريادية الصغيرة، والمعتقدات الخاطئة عن المشروعات الصغيرة بين الشباب المصري، كما تم مناقشة الخصائص والقدرات المميزة لرائد الأعمال، والتحاور حول المصادر التي تساعد على توليد أفكار جديدة للأعمال.

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، على أهمية الملتقى قائلًا: "يعد هذا الملتقى منصة فريدة لإطلاق العنان لأفكار شبابنا المبدعة، فنحن نؤمن بأن الشباب هم مستقبل الأمة، ولديهم القدرة على تغيير العالم إذا أتيحت لهم الفرصة والدعم المناسبين."

وأضاف همام: "من خلال ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء متميزون، نهدف إلى تزويد طلابنا بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومبادرات فعالة.


 

معهد إعداد القادة المبادرات الطلابية مبدعون باختلاف الطلاب ذوي الإعاقة تطوير الأفكار الابتكارية

الأكثر قراءة

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الرئيس يعاتب رجال الدين بشأن أزمة الدولار: "إزاى متكلمتوش فى حرمانية هذا السلوك"

الرئيس: مفيش دولارات خرجت من البلد بسبب فساد مسئولين

الرئيس: ما عاتبتش حد فى أزمة الدولار.. وقلت للحكومة تحل الموضوع مع أجهزة الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان