السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الثانية من برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

 اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات النابعة من احتياجات الصناعة وسوق العمل المصرية.

ومن جانبه، أكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا البرنامج يُعد فرصة متميزة للطلاب للمساهمة في حل مشكلات الصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، وذلك من خلال التعرف على مشكلات الصناعة الحقيقية المقدمة من الشركات وجهات الصناعة، والعمل على محاولة حلها من خلال مشاريع التخرج، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

25 فريقًا فائزًا بدعم الصندوق والشركاء الصناعيين في برنامج iGP

وأشار د.ضياء خليل إلى أن المرحلة الثانية شهدت تقدم 240 فريقًا للبرنامج، تأهل منهم للمنافسة 125 فريقًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب الشركاء الصناعيين للصندوق في البرنامج، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح 25 فريقًا فائزًا بدعم الصندوق والشركاء الصناعيين وتعمل على 20 تحديًا صناعيًا، موضحًا أن الدعم المقدم من الصندوق يصل إلى (100 ألف جنيه)، فضلًا عن الدعم الفني والتقني والهندسي المقدم من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع، بالإضافة قيام هذه الشركات الصناعية بتوفير كل ما هو متاح لديها من مرافق، ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.

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حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال إسبوع (انفوجراف)

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وزير التعليم العالى يشهد انطلاق فعاليات المُلتقى القمى للمبادرات الطلابية بالجامعات

وف سياق آخر  شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق فعاليات المُلتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد الذي نظمه معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام، وأقيم تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، والعديد من الطلاب.

وفى كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن ملف دعم الطلاب ذوي الهمم يحظى بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع

الإستراتيجية الوطنية للتعليم البحث العلمي 2030 صندوق رعاية المبتكرين مشاريع التخرج الصناعية وسوق العمل

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