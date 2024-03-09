السبت 09 مارس 2024
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مصر

مسئولو "الإسكان" يتفقدون محطتى تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحى والكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة

مسئولو الإسكان
مسئولو " الإسكان " يتفقدون محطتي تحلية مياه البحر

أجرى المهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث- المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، زيارة تفقدية لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق بمدينة المنصورة الجديدة، ومنها محطة تحلية مياه البحر، ومحطة معالجة الصرف الصحي، وكورنيش المدينة، يرافقه مسئولو القطاع، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المرافق بالمدن الجديدة.

وفى بداية الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلى عن مدينة المنصورة الجديدة، والخطة الاستثمارية لها، ومشروعات المرافق التي تم وجارٍ تنفيذها وتخطيطها، ومناقشة الموقف التنفيذي لعددٍ منها، ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية.

ثم انتقل مساعد نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، لجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات التي تم تنفيذها بالمدينة، ومنها: كورنيش مدينة المنصورة الجديدة بطول 4.2 كم، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الطريق الدولي، والتى تعمل بشكل منتظم.

مسئولو " الإسكان " يتفقدون محطتي تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي والكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة

كما تفقد المهندس أشرف فتحي محطات رفع الصرف الصحي، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لخدمة المدينة، مع مراعاة المواصفات الفنية المتفق عليها.

محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة

ثم زار مسئولو الإسكان محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، كأول محطة تحلية مياه في الدلتا بطاقة تصميمة 160 ألف متر مكعب/ يوم، والمرحلة الأولى بطاقة 80 ألف متر مكعب/ يوم، في المأخذ، و40 ألف متر مكعب لباقي الوحدات.

واستمع مساعد نائب رئيس الهيئة لشرح تفصيلي من المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة للمرافق، عن منظومة التحلية بكامل الوحدات بالمحطة.

مسئولو " الإسكان " يتفقدون محطتي تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي والكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة

وفي ختام الزيارة، أشاد المهندس أشرف فتحى بالمجهود المبذول بالمدينة، مؤكدًا مواصلة الدعم للمدينة لتحقيق أكبر قدر من التنمية المستدامة للمدينة.

محطات رفع الصرف الصحي المنصورة الجديدة كورنيش مدينة المنصورة المجتمعات العمرانية محطة تحلية مياه البحر مشروعات المرافق

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