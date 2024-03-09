أبرزها افتتاح معرض "بالمصرى" بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.. أجندة الدستور الثقافية

افتتاح معرض “بالمصرى”، بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، إحدي أمسيات وفعاليات اليوم السبت التاسع من مارس 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

ففي السادسة مساء، يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات معرض “بالمصري”، والذي يحتضنه متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ويقام بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب.

ويتضمن المعرض ورش عمل، لقاءات فنانين منها لقاء الفنان محمد هشام بعنوان “الفوتوغرافيا من أجل المجتمع” ــ لقاء الفنان مؤمن الشناوى "تصوير الفيديو والافلام الوثائقية. الفنانة منى حسن أبو عبده عن القصص المصورة. لقاء الفنانة كارمن حسن وتصوير الطعام والمنتجات. لقاء الفنانة إيمان عرب وتصوير الشارع. لقاء الفنان هشام رجب والتجريب فى الفوتوغرافيا. بالإضافة إلي ⁠تكريم باقي الفائزين فى مسابقة مصر 2023 من فنانى الإسكندرية.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، وضمن فعاليات وأنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية، وقرب حلول شهر رمضان المعظم، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، في السادسة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون نفرتيتي الثقافي، والتي تعقد تحت عنوان رمضان، تاريخ من الطقوس والعادات المصرية القديمة.

يشارك في الأمسية بالحديث والنقاش كلا من: دكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ــ دكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومستشار وزير الثقافة لتطوير المنظومة الثقافيّة. ومعهم الفنانة شويكار خليفة مخرجة الرسوم المتحركة في التليفزيون المصري ورئيسة قناتي الأسرة والطفل والدراما سابقًا.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ وضمن فعاليات مبادرة سيرة القاهرة، يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، لقاء لمناقشة وتوقيع كتاب “أحاديث الجوي”، والصادر عن دار الرواق للنشر للكاتب والباحث التاريخي دكتور حامد محمد حامد، ويناقش الكتاب إيهاب الملاح.

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم، يفتتح بجاليري دروب للفن التشكيلي في السادسة مساء أيضا، المعرض الجماعي “رمضانيات”، بمشاركة 48 فنان وفنانة تشكيلية، ويستمر المعرض حتي 7 إبريل 2024.



واحتفالا بشهر المرأة المصرية والعالمية، يقيم ملتقى الهناجر الثقافي الشهرى، في السادسة مساء لقاء جديد تحت عنوان "هن أصل الحكاية"، بمركز الهناجر للفنون بساحة الأوبرا بالجزيرة.



يتحدث في الملتقى كلا من: دكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، دكتورة إيمان صبحي الأستاذة بمركز البحوث الزراعية، دكتورة داليا المتبولي أستاذة الإعلام جامعة دمياط، مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة، دكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف، دكتورة هند هلال مسئول إعلامي مكتب إعلام محافظ الشرقية وتدير الملتقي دكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، وتقدم فرقة الحرملك بقيادة المايسترو دكتورة مروة عبد المنعم مجموعة من الفقرات الفنية خلال برنامج الملتقى.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السابعة مساء، بمكتبة البلد بمقرها أمام الجامعة الأمريكية بالتحرير، أمسية لمناقشة وتوقيع رواية “الصبي”، للكاتب سيد عمر، وتناقشه الكاتبة نهال علام.

وفي السادسة والنصف مساء، تعقد بدار المرايا للثقافة والفنون، بمقرها الكائن في 23 ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة الدور التاني شقة 17، أمسية لمناقشة كتاب “الفيلم الروائي القصير في مصر: الازدهار والتطور في مشاريع التخرج”، والصادر عن الدار للمونتيرة والناقدة السنيمائية صفاء الليثي، وتناقشها الدكتورة سلمى مبارك، أستاذ الأدب والفنون والأدب المقارن بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يقيم مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، وتقام هذه الفعالية بعنوان "صبرى موسى.. ساحر الكتابة.. مسيرة مبدع".

يتحدث في اللقاء كلا من: الكاتبة أنس الوجود رضوان زوجة المبدع الكبير الراحل صبرى موسى، والكاتب أيمن الحكيم، حيث يتم إلقاء الضوء على سيرة ومسيرة "موسى" صاحب الإنجازات الصحفية والإبداعية المتميزة والرائدة فى مجالات القصة والرواية والكتابة للسينما.

وفي الثامنة مساء، يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، أمسية فنية يحييها مركز تنمية المواهب، يتضمن باقة من الأعمال الغنائية والمعزوفات الموسيقية.

وفي ذات السياق، وفي الثامنة مساء أيضا، يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالجزيرة، حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات ويقوده المايسترو أحمد الصعيدى ويشارك خلاله السوبرانو داليا فاروق، الباريتون خالد سمير مع كورال أكابيلا بقيادة مايا چيفينريا.

كما يشهد مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، في الثامنة مساء، سهرة جديدة من سلسلة وهابيات بقيادة المايسترو دكتور مصطفى حلمي.