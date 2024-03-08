جماهير الأهلى والزمالك تترقب نتيجة قمة نهائى كأس مصر (فيديو)

سيطرت الحيرة على جمهور قطببي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعد انتهاء الشوط الأول، بالتعادل السلبي للفريقين، بشكل كبير بعد مرور وقت طويل على المباراة.

شوط أول دون أهداف

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، المُقامة حاليًا في ستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، بالتعادل السلبي، ويُدير المباراة الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو. بدأت المباراة بهدوء لعدة دقائق قبل أن يفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء ويُهدد مرمى محمد عواد أكثر من مرة، لكن ليس بالقوة التي تهز شباك الأبيض.

يُذكر أن الأهلي تأهل لنهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي في نصف نهائي البطولة، فيما جاء تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، عمرو السولية، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات، كريم نيدفيد، محمود كهربا.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: عمر كمال، أكرم توفيق، رضا سليم، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، محمود الزنفلي، أنتوني موديست، كريم فؤاد، طاهر محمد.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلًا من: محمد عواد، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد صبحي، محمود علاء، مصطفى الزناري، أحمد حمدي، محمد أشرف "روقا"، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيف الجزيري، سامسون أكينيولا.

قمة الأهلي والزمالك رقم 22

تحمل مباراة اليوم الرقم 22 في تاريخ المواجهات بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وشهدت المباريات الماضية تكافؤًا كبيرًا بين الفريقين، وفاز كل منهما تسع مرات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وسجل كل فريق 35 هدفًا، وفيما يلي نتائج المباريات النهائية التي جمعت الفريقين.

https://youtu.be/hOT7xg9cS38