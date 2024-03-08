الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جماهير الأهلى والزمالك تترقب نتيجة قمة نهائى كأس مصر (فيديو)

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

سيطرت الحيرة على جمهور قطببي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعد انتهاء الشوط الأول، بالتعادل السلبي للفريقين، بشكل كبير بعد مرور وقت طويل على المباراة.

شوط أول دون أهداف

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، المُقامة حاليًا في ستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، بالتعادل السلبي، ويُدير المباراة الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو. بدأت المباراة بهدوء لعدة دقائق قبل أن يفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء ويُهدد مرمى محمد عواد أكثر من مرة، لكن ليس بالقوة التي تهز شباك الأبيض.

يُذكر أن الأهلي تأهل لنهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي في نصف نهائي البطولة، فيما جاء تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، عمرو السولية، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات، كريم نيدفيد، محمود كهربا.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: عمر كمال، أكرم توفيق، رضا سليم، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، محمود الزنفلي، أنتوني موديست، كريم فؤاد، طاهر محمد.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلًا من: محمد عواد، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد صبحي، محمود علاء، مصطفى الزناري، أحمد حمدي، محمد أشرف "روقا"، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيف الجزيري، سامسون أكينيولا.

قمة الأهلي والزمالك رقم 22 

تحمل مباراة اليوم الرقم 22 في تاريخ المواجهات بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وشهدت المباريات الماضية تكافؤًا كبيرًا بين الفريقين، وفاز كل منهما تسع مرات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وسجل كل فريق 35 هدفًا، وفيما يلي نتائج المباريات النهائية التي جمعت الفريقين.

https://youtu.be/hOT7xg9cS38

ي ذكر أن الأهلي تأهل لنهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي في نصف نهائي البطولة فيما جاء تأهل الاهلى الاهلي والزمالك النادي الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

عاجل.. تحرك حاسم.. توقعات بتهاوى الأسعار بعد الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

"الغرف التجارية": الإفراج عن سلع بكميات "غير مسبوقة" سيدفع الأسعار للتراجع

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

3 علامات مبكرة لسرطان الثدى لا يجب تجاهلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة