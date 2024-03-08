الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إعلان نتائج بطولة كمال الأجسام للجامعات والمعاهد العليا المصرية

وزيرا التعليم العالي
وزيرا التعليم العالي والرياضة

 نظم الاتحاد الرياضي للجامعات، بالتعاون مع جامعة طنطا بطولة كمال الأجسام للجامعات والمعاهد العليا المصرية (الشهيد الرفاعي٥١)، بمشاركة 125 طالبًا من ٢٥ جامعة مصرية، وذلك بمقر جامعة طنطا.

وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

 وزن ٦٠ كيلو:
- ⁠المركز الأول: الطالب أحمد يسرى جامعة سيناء.
- ⁠المركز الثاني: الطالب اسلام عزاز جامعة الإسكندرية.
- ⁠ المركز الثالث: الطالب زياد إبراهيم جامعة طنطا.

وزن ٦٥ كيلو: 
- ⁠ المركز الأول: الطالب/ إسلام شاكر التعليم العالى.
- ⁠المركز الثاني: الطالب/ عمرو إبراهيم جامعة القاهرة. 
- ⁠المركز الثالث: الطالب/ أحمد حمدى جامعة السادات.

وزن ٧٠ كيلو:
-  المركز الأول: الطالب/ إبراهيم ياسر التعليم العالى.
- المركز الثانى: الطالب/  يوسف أشرف التعليم العالى. 
- ⁠المركز الثالث: الطالب/  مصطفى حسام جامعة سمنود.

وزن ٧٥ كيلو:
- ⁠ المركز الأول: الطالب/ خالد محمد عبدالفتاح جامعة الزقازيق.  
- المركز الثانى: الطالب/ أحمد محمد التعليم العالى.
- ⁠المركز الثالث: الطالب/ أستيفن أديب جامعة سوهاج.

 وزن ٨٠ كيلو: 
- المركز الأول: الطالب: يحيى عبدالفتاح جامعة عين شمس. 
- المركز الثانى: الطالب: معاذ إبراهيم جامعة سوهاج. 
- المركز الثالث: الطالب/ هادى جمال جامعة المنصورة.

 وزن ٨٥ كيلو
- المركز الأول: الطالب/ علاء صلاح جامعة عين شمس. 
- ⁠المركز الثاني: الطالب/ على محمد جامعة سوهاج. 
- ⁠المركز الثالث: الطالب/ ياسر عمار جامعة بنها.

 وزن ٩٠ كيلو:
-  المركز الأول: الطالب/ زياد سمير جامعة الملك سلمان. 
- المركز الثانى: الطالب/ ماجد خالد جامعة طنطا.
- ⁠ المركز الثالث: الطالب/ محمد عماد جامعة المنصورة.

 وزن ٩٥ كيلو:
-  المركز الأول: الطالب/ يوسف محمد جامعة الزقازيق.
- المركز الثانى: الطالب/ لطفى أشرف جامعة طنطا.
- ⁠ المركز الثالث: الطالب/ توفيق محمد جامعة المنصورة

 وزن ١٠٠ كيلو:
- المركز الأول: الطالب/ أحمد ربيع جامعة طنطا
- المركز الثانى عمر صلاح جامعة الإسكندرية
- المركز الثالث عبد الحليم جمال جامعة السادات

 وزن فوق ١٠٠ كيلو:
- ⁠  المركز الأول: الطالب/ سمير السيد جامعة حلوان 
- المركز الثانى: الطالب/ أبانوب حكيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
- المركز الثالث: الطالب/ أحمد محمد فاروق جامعة المستقبل

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت بإشراف د.صبحى حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب.


 

الاتحاد الرياضي للجامعات جامعة طنطا الشهيد الرفاعي٥١ جامعة الإسكندرية جامعة سيناء

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