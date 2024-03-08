الجمعة 08 مارس 2024
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مصر

شعير: توفير الدولار أسهم فى حل أزمة البضائع بالجمارك

الدكتور محمد شعير
الدكتور محمد شعير

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن الإفراج عن السلع بعد دخول أموال صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف وتوقيع اتفاقية صندوق النقد يضمن لمصر استقرارًا ماليًا يعمل على مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف “شعير” في تصريحات، لـ"الدستور"، أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراج السريع عن السلع إلى زيادة الاستهلاك والطلب على المنتجات، ما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن السلطات الجمركية في مصر تعمل على تحسين كفاءة وسرعة إجراءات التفتيش والإفراج عن السلع، ما يعزز التنافسية ويجذب مزيد من الاستثمارات والأعمال إلى البلاد.

وأوضح أنه يمكن القول إن الإفراج السريع عن السلع والمنتجات في الجمارك في مصر يعتبر عاملاً حيويًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التجارة الدولية، ويسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري ودوره كلاعب رئيسي في السوق العالمية.

وأشار إلى أن إفراج السلع والمنتجات بسرعة من الجمارك يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار في السوق.

وأوضح أن هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها أن يؤدي الإفراج السريع عن السلع والمنتجات إلى انخفاض الأسعار، حيث إنه عندما تتم عمليات الجمارك بسرعة وتتمكن السلع من الوصول إلى الأسواق بسرعة، يمكن تجنب تكاليف التخزين الطويلة والتأخير في التسليم، ما يؤدي إلى تقليل التكاليف الإجمالية للمنتجات وبالتالي تخفيض الأسعار.

وأوضح أيضاً أنه عندما يكون هناك إفراج سريع عن السلع في السوق، يمكن للشركات التنافس بشكل أفضل من خلال تقديم منتجات بأسعار تنافسية، ما يضطر الشركات الأخرى إلى خفض أسعارها للحفاظ على حصة السوق.

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