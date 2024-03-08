الجمعة 08 مارس 2024
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مصر

بالاسماء.. مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة الباحث البيئى والمؤهلات المطلوبة

وزارة البيئة
وزارة البيئة

أعلن جهاز شئون البيئة عن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف باحث  بيئى، وذلك بحسب نتائج نص الاعلان رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن جهاز شئون البيئة، حيث ستبدأ اختبارات المستوفين لشروط الإعلان بداية من يوم الاربعاء القادم الموافق ١٣ مارس الي ١٧ مارس الجاري، وذلك بمركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة،تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

كما تقدم لوظيفة باحث بيئي عدد5849 متقدم، حيث تم تشكيل لجنة من وزارة البيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعة اوراق المتقدمين،وبعد انتهاء اعمال اللجنة من الحصر والمراجعة،تم قبول اوراق عدد ٤٥٨٨ متقدم لاداء الاختبارات لاستيفائهم شروط الوظيفة واستبعاد غير المطابقين للشروط.

مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة الباحث البيئى

هذا وسيتم تقسيم الاختبارات علي فترتين واحدة صباحية تبدأ من الساعة ٩ صباحا وآخري مسائية تبدأ من ١٢ ظهرًا خلال ايام الاختبار التي تمتد من ١٣ وحتي ١٧ مارس الجاري

من الجدير بالذكر ان جهاز شئون البيئة قد اعلن عن حاجته لشغل وظائف "باحث بيئي"بطريق التعاقد،فى سبتمبر لعام ٢٠٢٢، للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

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كما حددت وزارة البيئة أنه بالنسبة لوظيفة الباحث البيئي، المؤهلات المطلوبه، وهى كالتالى، ( بكالوريوس علوم - بكالوريوس طب بيطري -بكالوريوس زراعه -بكالوريوس نظم معلومات جغرافیه)، ‏وقد تم التقديم وارسال الأوراق المطلوبة عبر البريد باسم السيد رئيس الامانه الفنية للاعلان رقم 1 لسنه ۲۰۲۲ ( جهاز شئون البيئة - 30 طريق مصر حلوان الزراعي - المعادى - القاهره - صندوق برید رقم ۱۱۷۲۸ ).
الرابط:  (من هنا).

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