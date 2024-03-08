3 علامات مبكرة لسرطان الثدي لا يجب تجاهلها

يعتبر سرطان الثدي، مرض و عدو قوي لا يزال يمثل عقبات هائلة أمام العالم، وقتل 685 ألف شخص في عام 2020 وحده، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ومما يثير القلق بشكل خاص حقيقة أن ما يقرب من 50٪ من حالات سرطان الثدي تحدث لدى النساء اللاتي يعتبر عمرهن وجنسهن عاملي الخطر الوحيدين المعروفين.

سرطان الثدي يصيب الرجال أيضا

الحقيقة المحزنة هي أن سرطان الثدي يؤثر على الناس في كل مكان في العالم. ويمثل الرجال بشكل مثير للصدمة نسبة 0.5-1% من حالات سرطان الثدي، مما يؤكد الحاجة إلى الكشف المبكر وزيادة الوعي. إن المخاطر كبيرة، واليقظة أمر بالغ الأهمية، إن التعرف على سرطان الثدي في مراحله المبكرة يعزز بشكل كبير فرص نجاح العلاج، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "hindustan times".

علامات لا يجب تجاهلها بخصوص سرطان الثدي

- ​اكتشاف كتلة أو منطقة سميكة في الثدي

أي كتلة أو منطقة جلدية مكتشفة حديثًا داخل الثدي تبدو مختلفة عن المناطق المحيطة بها تتطلب تقييمًا طبيًا فوريًا. قد تختلف هذه الكتل في الحجم والملمس، وعلى الرغم من أن كتل الثدي لا تشير جميعها إلى السرطان، فمن الضروري أن يتم تقييمها من قبل متخصص لاستبعاد أي تشوهات مثيرة للقلق.

- تغيرات في المظهر

راقبي أي تسطيح أو انقلاب غير عادي للحلمة إلى الداخل، لأن مثل هذه التغييرات قد تشير إلى مشكلات أساسية تتطلب تقييمًا احترافيًا، يمكن أن تكون التغييرات في مظهر الحلمة خفية في كثير من الأحيان، ولكن أي انحراف عن القاعدة يستدعي الاهتمام والتحقيق.

- تغيرات في لون الثدي

يمكن أن تكون التغيرات في لون جلد الثدي بمثابة مؤشرات مبكرة للمشاكل المحتملة، بالنسبة للأفراد ذوي البشرة الفاتحة، قد يأخذ جلد الثدي لونًا ورديًا أو محمرًا، في حين أن ذوي البشرة الداكنة قد يلاحظون اختلافات في التصبغ، بما في ذلك ظلال الأحمر أو الأرجواني، قد تحدث هذه التغييرات تدريجيًا أو فجأة، مما يدفع إلى الحاجة إلى مزيد من التقييم.