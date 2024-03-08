الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الممثل الإقليمى للفرانكفونية الدولية: تعاون وثيق بين مصر والمنظمة

البعثة الاقتصادية
البعثة الاقتصادية والتجارية التي نظمتها الفرانكفوني

أكد ليفون أميرجنيان، الممثل الإقليمي لمنظمة الفرانكفونية الدولية بالشرق الأوسط، التعاون الوثيق والمثمر بين مصر والمنظمة الدولية في العديد من المجالات.

وقال أميرجنيان، على هامش زيارته الأخيرة إلى القاهرة - إلى البعثة الاقتصادية والتجارية التي نظمتها الفرانكفونية الدولية العام الماضي إلى مصر، حيث شارك بها أكثر من 60 من ممثلي الشركات، لافتًا إلى أن هذه البعثة أتاحت الفرصة لإقامة شراكات تجارية جديدة.

وقال الممثل الإقليمي للفرانكفونية، إن هذه البعثة جاءت في إطار التعاون بين مصر والمنظمة على الصعيد الاقتصادي.

 

التمكين الاقتصادى للمرأة خاصة في حالات الضعف

وكشف أميرجنيان عن العديد من المشروعات المستقبلية حيث تعكف المنظمة الدولية على تنظيم بعثة لحث منظمات المجتمع المدني المصرية في مجال التمكين الاقتصادى للمرأة خاصة في حالات الضعف، وذلك في إطار مشروع تنفذه المنظمة ويركز على تمكين المرأة اقتصاديًا. 

ولفت إلى أن المكتب الإقليمى لمنظمة الفرانكفونية الدولية الذي تم افتتاحه قبل نحو عام يقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويضم أربع دول هى مصر ولبنان وقطر والإمارات العربية المتحدة، موضحًا أن وجود تمثيل إقليمي للمنظمة في المنطقة سيسهم في توسيع علاقاتنا وتعاوننا مع مصر.

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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الوكالة الجامعية الفرانكفونية

وأشار أميرجانيان إلى أن الهدف الأساسي للفرانكفونية الدولية هو الحفاظ على اللغة الفرنسية والقيم الفرانكفونية وتعزيز التعددية اللغوية والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العمل على عدة مشروعات تساعد شعوب الدول الناطقة بالفرنسية ومن بينها التعليم والثقافة والإعلام، فضلًا عن الاقتصاد من أجل دعم التنمية المستدامة مستعرضًا أهداف المنظمة التي تتركز على تعزيز التعاون بين الدول الفرانكفونية.

وأوضح أن المنظمة وضعت أيضا الابتكار وريادة الأعمال في قلب عملها للاستجابة بفعالية لتطلعات واحتياجات السكان في الدول الناطقة بالفرنسية مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب.

منظمة الفرانكفونية الشرق الأوسط مصر والمنظمة الدولية البعثة الاقتصادية منظمات المجتمع المدني

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