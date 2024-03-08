الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السفير الهندى بالقاهرة يزور مكتب بريد فارس بأسوان ويشيد بتطور البنية التحتية

مكتب بريد فارس
مكتب بريد فارس

زار السفير أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، مكتب بريد فارس الحاصل على شهادة "ترشيد" للاستدامة، وذلك ضمن زيارته الميدانية لقرية فارس بمركز كوم أمبو في محافظة أسوان.

كان فى استقباله مسئولو منطقة بريد أسوان، حيث قام مدير عام منطقة بريد أسوان باستعراض أهم وأحدث ما توصل إليه البريد المصري من تطور فى منظومة الخدمات مع شرح للخدمات التي يقدمها المكتب، وكيف حصل البريد المصري على شهادة «ترشيد» لريادة الطاقة والتصميم البيئي عن تميّزه في تصميم وتنفيذ مكتب بريد فارس في مدينة أسوان بالاعتماد على أفضل سبل الاستدامة والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

من جهته، أشاد السفير أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء، مبديًا إعجابه بتصميم مكتب بريد فارس الذي يعتمد على أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعى إلى تقليل الآثار السلبية على البيئة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة؛ متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري.

زار السفير أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة مكتب بريد فارس شهادة ترشيد للاستدامة منطقة بريد أسوان أسوان

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