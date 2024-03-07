النيابة تستعجل التحريات فى مصرع "كهربائى" سقط من أعلى عقار بأوسيم

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعه في واقعة سقوط كهربائي من أعلى أحد العقارات مما تسبب في مصرعه بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن جثمان المتوفي بعد ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع كهربائي إثر سقوطه من علو عقب اختلال توازنه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.