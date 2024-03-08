الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأقوى فى العالم.. من هو أندرسون دارونكو حكم نهائى كأس مصر 2024؟

أندرسون دارونكو
أندرسون دارونكو

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي والزمالك في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وكانت لجنة الحكام قد اختارت البرازيلي "أندرسون دارونكو" لإدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها اليوم الجمعة.

الحكم الأقوى في العالم.. من هو أندرسون دارونكو؟

أندرسون دارونكو، الحكم الدولي البرازيلي صاحب الـ42 عامًا يمتاز بالبنية الجسدية القوية، ودائمًا ما يتسبب في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بنيانه الجسدي القوي، حيث يشبه أبطال كمال الأجسام ويصل وزنه 90 كجم وطوله 188 سم.

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وُلد دارونكو عام 1981، بمدينة سانتا ماريا، الواقعة بولاية ريو جراندي دو سوي في البرازيل.

احترف كرة اليد في فترة شبابه، وعمل أيضًا كمدرس للتربية البدنية قبل أن يصبح حكمًا محترفًا، حتى أصبح حكمًا دوليًا منذ عام 2015.

وأدار دارونكو العديد من المباريات القوية في الدوري البرازيلي، إذ يعتبر من حكام الصفوة هناك، كما أدار تحكيميًا مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، ومباريات في كوبا ليبرتادوريس.

أدار مباراة واحدة فقط في المنطقة العربية، وكانت بين النصر وأهلي جدة وأقيمت في سبتمبر الماضي ببطولة دوري روشن.

وانتهت المباراة بفوز النصر على أهلي جدة بنتيجة 4-3، وكان قد أشهر 4 بطاقات صفراء خلال المباراة واحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

دارنكو يمكنه الركض مسافة 40 متر في 6 ثوان فقط، ويشتهر بكونه "أقوى حكم في العالم" نظرًا للياقته البدنية الواضحة خاصةً أنه كان لاعب كرة يد سابق كما درس الرياضة البدنية.

وتعرض دارونكو لتهديدات بالقتل من قبل مشجعين فريق فيرانوبوليس البرازيلي سنة 2019، كما تمت معاقبته بعد شكوى البرازيلي هالك مهاجم فريق أتلتيكو مينيرو ضده بداعي أنه أراد تخويفه في مباراة فريقه أمام ساو باولو بالدوري البرازيلي، وتم تغريمه 5 آلاف ريال برازيلي.

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