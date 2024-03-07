مصدر مصرفى: بدء تطبيق توجيهات رفع حدود كروت الائتمان بالعملة الأجنبية وفق المعايير الداخلية لكل بنك

أكد مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن البنوك لها مطلق الحرية فى وضع الحدود المناسبة لاستخدامات كروت الائتمان بالعملة الأجنبية والضوابط الخاصة بها فى ضوء المعاييرالداخلية لكل بنك، وبما يستهدف التيسير على عملائها وتلبية احتياجاتهم بالعملة الأجنبية.

يأتى ذلك عقب توجيهات للبنك المركزى برفع حدود استخدام البطاقات الائتمان، وذلك ضمن عدد من القرارات والإجراءات التى أصدرها، أمس، في إطار تعزيز مرونة واستقرار سوق الصرف المحلى وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وفى تحرك عاجل، أعلن عدد من البنوك تصدرهم "الأهلى المصرى" و"العربى الإفريقى الدولى" و"تنمية الصادرات"، صباح اليوم الخميس، زيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، فيما تستعد كافة البنوك لتطبيق التعليمات الخاصة بالزيادة خلال الأسبوع المقبل