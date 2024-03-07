عدد سكان فلسطين 2024 قبل القصف الإسرائيلى مباشرة للقطاع

عدد سكان فلسطين 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

عدد سكان فلسطين 2024

أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في آخر إحصائية له نشرت فى يوليو 2023 عن أن عدد سكان فلسطين يبلغ 14.5 مليون فلسطيني في العالم، منهم 5.48 مليون فلسطيني في دولة فلسطين 2.78 مليون ذكر و2.70 مليون أنثى.

عدد سكان قطاع غزة قبل الحرب مباشرة

وأشار التقرير إلى أن عدد سكان الضفة الغربية المقدر حوالي 3.25 مليون نسمة، منهم 1.65 مليون ذكر و 1.60 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة حوالي 2.23 مليون نسمة، منهم 1.13 مليون ذكر و1.10 مليون أنثى، وذلك حتى يوليو 2024 قبيل الحرب على غزة التي بدأت في التاسع من أكتوبر 2023 وحتى اللحظة ونظرا لأحداث الحرب لم يخرج تقرير وافي بعدد السكان لهذا العام .

عدد سكان فلسطين تبعا للفئة العمرية

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فى تقريره الأخير يوليو 2023 أن نسبة الأفراد في الفئة العمرية (0-14 سنة) 37% من إجمالي عدد سكان فلسطين في منتصف العام 2023، بواقع 35% في الضفة الغربية و40% في قطاع غزة، كما بلغت نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) 4% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن التقديرات تشير إلى انخفاض في متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.0 أفراد عام 2022 مقارنة بـ5.8 فرداً عام 2007. من جانب آخر انخفض هذا المتوسط في الضفة الغربية إلى 4.7 فرداً عام 2022 مقارنة مع 5.5 فرداً عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.5 فرداً في العام 2022 مقارنة مع 6.5 في العام 2007.

عدد الوفيات فى غزة جراء الحرب الحالية

وعلى صعيد آخر أوضحت وزارة الصحة في غزة والمكتب الإعلام الحكومي هناك في عدد من التصريحات والتقارير الصحفية أن عدد القتلى في القطاع منذ الحرب الذي شنه العدو الصهيوني على القطاع في أكتوبر الماضي وصل إلى نحو أكثر من 20 ألف فلسطيني.

وأوضحت عدة تقرير صحفية أنه في المتوسط، يقتل ما يقرب من 300 شخص يوميا في قطاع غزة منذ بداية الحرب، باستثناء الأيام السبعة التي توقف فيها إطلاق النار، وذلك وفقا للبيانات الواردة من وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة. بينما اكد الأطباء أن عدد القتلى تجاوز هذا الرقم بكثير نظرا لعدم وجود إحصائيات دقيقة بسبب ظروف الحرب والقصف الإسرائيلي للقطاع.