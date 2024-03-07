الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لشباب الجامعات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اختيار الإعلامية منى الشاذلي سفيرة لمهرجان إبداع لشباب الجامعات والمعاهد العليا والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين الشكل الجديد لمسابقة مهرجان إبداع لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب «الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية».

وخلال كلمته بالمؤتمر، احتفى وزير الشباب والرياضة بمنى الشاذلي سفيرة للمهرجان، مضيفًا: «كل التوفيق لها معنا، ونهنئ أنفسنا وكل زملائي في قطاع الشباب والإدارة المركزية لتنمية الشباب بتواجد الأستاذة منى الشاذلي معنا لإثراء المسابقة الإبداعية».

من جانبها، تحدثت الإعلامية مني الشاذلي عن مشاركتها سابقًا في مختلف مسابقة أسبوع شباب الجامعات كمتسابقة، معبرة عن سعادتها البالغة بالعدد الكبير من خريجي مسابقات إبداع لشباب الجامعات، ورؤيتهم في مجالات العمل ويفوزون في المسابقات الإبداعية والتي وصلت للعالمية.

وتابعت: «كل الشكر والعرفان لوزارة الشباب والرياضة علي دورها الرائد في العمل الشبابي والطلابي، ومنها مسابقة إبداع لشباب الجامعات والتي نحن بصددها، وليا الفخر والاعتزاز باعتباري سفيرة لمهرجان إبداع لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية».

وفي نهاية المؤتمر، فوجئت الإعلامية منى الشاذلي بموقف لطيف من الحضور، إذ أهداها الطلاب ووزارة الشباب والرياضة صورة لها حين كانت في المرحلة الجامعية، للتفاعل بعفوية مع الموقف وتشكر الجميع على المحبة والاهتمام الكبير.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ر الإعلامية منى الشاذلي منى الشاذلي سفيرة لمهرجان إبداع لشباب الجامعات والمعاهد العليا والخاصة

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