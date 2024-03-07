"ليه مش بنشوف ربنا".. على جمعة يجيب فى "نور الدين" برمضان 2024

إشادات واسعة نالها برنامج “نور الدين” لـ علي جمعة، مفتي مصر السابق فور طرح البرومو الرسمي له عبر الصفحة الرسمية لقناة أون على منصات التواصل المختلفة من قِبل الجمهور وروّاد السوشيال ميديا، خاصة أن الفكرة جريئة ومختلفة وهو الأمر الذي جذب الجمهور من مختلف الفئات والأعمار.

فكرة برنامج “نور الدين" المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن نور الدين سيفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

الجمهور يتفاعل مع برومو برنامج “نور الدين”

تفاعل الجمهور عبر منصة “فيسبوك” مع برومو البرنامج الذي طرح مساء أمس، ولاقي إعجاب كبير خاصًة بسبب الأسئلة التي طرحت فيه وتتحدث عن الله، فكتبت رضوي عبدالغني من روّاد السوشيال ميديا على موقع “فيسبوك” قائلًة: “فكرة البرنامج تحفة بجد".

وعلّق حساب باسم أسامة حسين على فيسبوك قائلًا: "الاستماع للأطفال والشباب والإجابة على تساؤلاتهم شىء مهم جدًا، ربنا يجعل فيه النفع لنا"، وأشاد حساب حمل اسم “أم مازن” على موقع فيسبوك، قائلة:“الفكرة جميلة أوي وجريئة أن الأطفال تتكلم بعفوية الأسئلة بجد جميلة ومنتظرة الإجابات بكل لهفة ومبسوطة أن ابني في سن صغير ممكن يسمع الحلقة دي وهيفهم، لأن الطريقة بسيطة وقريبة له مش هيكون الكلام كبير عليه”.

البرنامج جديد ومختلف تمامًا عن برامج فضيلة الإمام التي قدمها على مدار السنوات الماضية، حيث يعتمد البرنامج في هذا العام على النزول والالتقاء بالكثير من الفئات وعلى رأسهم الأطفال والفتيات والنساء والرجال.