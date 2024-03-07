الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الكرملين: ماكرون يزيد تورط فرنسا في النزاع بأوكرانيا

ماكرون
ماكرون

أعلن الكرملين، أن ماكرون يزيد تورط فرنسا في النزاع بأوكرانيا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب في أوكرانيا

وكانت قد أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكدت أن روسيا ستدمر الطائرات الأمريكية في أوكرانيا.

الهجوم الروسي على أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقتي بيلجورود وكورسك، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الكرملين القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية ماكرون

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