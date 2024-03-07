وزير الرياضة يشهد توقيع الرعاية التأمينية للبعثة المصرية المشاركة فى أوليمبياد باريس 2024

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية وشركة أليانز- مصر، الرائدة في قطاع التأمين المصري والتابعة لسانلام أليانز، لتصبح الشريك التأميني لبعثة جمهورية مصر العربية المقرر مشاركتها بدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية بباريس 2024، وذلك على هامش معرض Sports Expo Egypt، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من (٧-٩) مارس الجاري، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، الذي افتتحه صباح اليوم، الدكتور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

قام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب اللجنة الأوليمبية المصرية المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة، ومن جانب شركة أليانز أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر.

الرعاية التأمينية للبعثة المصرية المشاركة في أوليمبياد باريس 2024

وبموجب هذا البروتوكول، تمنح وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية شركة أليانز بمصر حقوق الرعاية التأمينية للبعثة المصرية المشاركة في أوليمبياد باريس 2024. وكونها الراعي التأميني، ستوفر أليانز بمصر لأول مرة للبعثة الأوليمبية المصرية وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية حتى نهاية عام 2024، حيث توفر تلك الوثيقة عدة تغطيات من ضمنها مصاريف العمليات الجراحية والعلاج الطبيعي وكل إصابات الملاعب، بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بتقديم حوافز مالية تقدر بأربعة ملايين جنيه مصري للأبطال الرياضيين الفائزين بالميداليات المختلفة.

واستكمالا لجهود شركة أليانز بمصر لدعم الأبطال الأوليمبيين والبارالمبيين، تقوم الشركة أيضًا بتوفير وثائق تأمينية ضد الحوادث الشخصية لسفرائها البارالمبيين في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وخلال كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "في البداية أود توجيه جزيل الشكر لمجموعة شركات أليانز بمصر على دورها المستمر في دعم الرياضة والرياضيين في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة للدولة والمواطنين، خاصة الشباب، فضلًا عن تشجيعها وتوفيرها بيئة مناسبة للاعبينا من خلال الشراكة مع المؤسسات والاتحادات الرياضية".

وثمن وزير الشباب والرياضة هذا التعاون الاستراتيجي مع أليانز بمصر، التي تُعد إحدى كبرى شركات التأمين العالمية، والذي جاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على عقد الشراكات التي توفر كل سبل الدعم للاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي انسجامًا مع حرص جميع أطراف المنظومة الرياضية على توفير كل المتطلبات من أجل تمكين البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الرياضية في باريس الصيف المقبل من تحقيق النتائج التي نتطلع إليها.

من جانبه، عبر المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع مجموعة شركات أليانز بمصر، قائلًا: "دائمًا ما تثبت مجموعة شركات أليانز أنها من أكبر الداعمين للمنظومة الرياضية من خلال رعايتها وشراكتها مع الكيانات الرياضية، من أجل دعم تفوق لاعبينا في المحافل الدولية من خلال رعاية البعثة المصرية المشاركة في الأوليمبياد التي تعتبر هي الأكبر عربيا وواحدة من أضخم البعثات على مستوى العالم، وتمثل تلك الشراكة مع كيان تأميني قوي مثل أليانز دفعة قوية للجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأوليمبية المصرية، من أجل دعم اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس 2024، ما يحقق طموح المنظومة الرياضية للحصول على أكبر عدد من الميداليات".

وتعليقًا على الرعاية أوضح الأستاذ أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، قائلًا: "دائمًا ما تثمن أليانز بمصر المساعي الجادة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة واللجنتين الأوليمبية والبارالمبية للنهوض بمعايير الرياضة. نحن في أليانز بمصر فخورون بهذا التعاون الاستراتيجي، والذي يعكس رؤيتنا تجاه دعم منظومة الرياضة، ما يسهم في جعل الرياضة أكثر شمولًا واستدامة ويُعزز من فرص تحقيق الإنجازات على المستويين الوطني والعالمي".

وتابع "حجازي": "ومن خلال استراتيجيتنا، التي تتكامل مع استراتيجية أليانز العالمية، نقوم بدعم المؤسسات الرياضية والاتحادات والأبطال الرياضيين. فمنذ عام 2017 تشاركنا مع اللجنة البارالمبية المصرية في العديد من المبادرات لدعم الرياضيين المصريين، ومؤخرًا أصبحنا الشريك التأميني الحصري للجنتين الأوليمبية والبارالمبية الدوليتين في الفترة من 2021-2028، ونفتخر أيضًا بتأهل 6 من أصل 9 لاعبين إلى الآن ترعاهم أليانز بمصر إلى دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية الصيفية في باريس 2024، متمنين لهم دوام التوفيق".

الجدير بالذكر أن مجموعة شركات أليانز بمصر تؤمن مسئوليتها تجاه المجتمع المصري، حيث تقوم بدور محوري وتنفذ استراتيجية طموحة لدعم المنظومة الرياضية في مصر من خلال الشراكات المختلفة ورعاية الاتحادات الرياضية واللاعبين، وتسعى الشركة من خلال تلك الاستراتيجية إلى نشر المفاهيم والقيم الرياضية بين أفراد المجتمع، ولعل أبرز المبادرات التي قامت بها الشركة مؤخرا تعزيزًا لتلك الاستراتيجية هي رعاية الاتحاد المصري لكرة السلة، وتنظيم البطولة الأولى من نوعها لرياضة البادل في مصر.