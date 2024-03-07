الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لعاطل ألقى مادة كاوية على تاجر طيور في البحيرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات دمنهور، بمعاقبة المتهم "ن.م.ع" بالسجن 5 سنوات، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بعاهة مستديمة.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 27584 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الدلنجات، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجنى عليه بإلقاء مادة كاوية، بدائرة المركز.

 نتائج التحقيقات

تبين من التحقيقات إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه "ح.ا.ش" تاجر طيور وبين المتهم "ن.م.ع" عامل، وعلي خلفية ذلك، توعد المتهم المجني عليه بالإيذاء، وفوجئ المجني عليه بقدوم المتهم ومباغته، بأن ألقى عليه مادة كاوية استقرت بوجهه وجسده.

 والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة حوالى 30%، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.

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