الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعد قليل.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا من ميناء الإسكندرية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مؤتمرا صحفيا بعد قليل من ميناء الإسكندرية.

وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على البدء في تصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفرالدوار، منوهًا بأن هدف الحكومة خلال الفترة المقبلة هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة.

وأوضح مدبولي عقب تفقده مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفرالدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، أن هدف الحكومة دعم الصناعة بكل الطاقات الممكنة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تستورده الدولة من البوليستر يقترب من 800 مليون دولار سنويًا.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ميناء الإسكندرية رئيس مجلس الوزراء مصنع الحرير الصناعي البوليستر بكفرالدوار

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