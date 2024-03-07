زيارات لطلاب المدرسة الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي لمحطات المعالجة بالإسكندرية

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية زيارة لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمحطة معالجة الألماني للتعرف على مراحل المعالجة على أيدى خبرات شركة الصرف الصحي من قطاع المعالجة.

تعريف الطلاب عمليا على تكنولوجيا مراحل المعالجة لمياه الصرف الصحي

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على ضرورة تعرف طلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل عملي على التكنولوجيا المختلفة ومراحل المعالجة لمياه الصرف الصحي لمحطات الشركة ومعالمها وعلي كافة أعمال التشغيل والصيانة لنقل الخبرة العملية للطلبة بجانب المواد العلمية.

تطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني

وأشار "نافع" إلى ضرورة الاهتمام بتدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة على أيدي خبراء وفنيين مهرة لدعم عملية التدريب العملي أثناء فتره الدراسة، وكذلك بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني، وصقلهم بالمهارة الفنية والثقة بالنفس والاتقان والجدية والانضباط في العمل، ليصبح مؤهلا فنيا عند تخرجه للالتحاق بسوق وميدان العمل.

جدير بالذكر أن المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بإعداد وتأهيل خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها فى المجالات المختلفة، كما أنه يتم تعيين خريجي المدارس الفنية بالكامل بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتيح المدارس الفرصة لخريجيها للالتحاق بالجامعات المصرية، ويتم توفير أنشطة طلابية مختلفة، ورحلات ومسابقات علمية بهذه المدارس.



زيارة الطلاب لمحطات المعالجة بالصرف الصحي

زيارة الطلاب لمحطات المعالجة بالصرف الصحي

زيارة الطلاب لمحطات المعالجة بالصرف الصحي