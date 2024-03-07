ماذا يحدث في جسمك عند تناول ثمرة واحدة من الكيوي يوميًا ؟

لا يعلم الكثير منا مدى الفوائد التي تعود على الجسم من تناول ثمرة الكيوي، فهي تعتبر واحدة من أبرز الفواكه المميزة التي تمنح الجسم الكثير من الفوائد، ونوضح التفاصيل الكاملة عن فوائد تناول الكيوي.

ووفقًا لما جاء فى موقع "هيلث"، فإنه قد يؤثر الكيوي أيضًا بشكل إيجابي على الكوليسترول، فقد أظهرت الأبحاث وجود صلة بين استهلاك الكيوي اليومي وانخفاض إجمالي الكوليسترول والدهون الثلاثية، وربطت الدراسة بين الكيوي والكوليسترول الجيد HDL، وهو الكوليسترول الصحي.

يدعم إدارة الوزن

ويمكن أن يكون الكيوي إضافة مغذية لنظام غذائي متوازن، خاصة لأولئك الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن. إنها حلوة المذاق ولكنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يعني أنها يمكن أن ترضي الرغبة الشديدة دون إضافة كمية زائدة من الطاقة.

ويحتوي الكيوي أيضًا على الألياف الغذائية، التي تضيف كمية كبيرة إلى النظام الغذائي دون التقليل من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، تساهم الألياف في الشعور بالامتلاء، مما قد يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام. كمرجع، توفر حبة الكيوي الواحدة حوالي 42 سعرة حرارية و2 جرام من الألياف.



ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن إدارة الوزن بشكل مستدام تعتمد على اتباع نظام غذائي متوازن من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية، ينبغي استهلاك الكيوي بعناية مع مراعاة الاحتياجات الغذائية الفردية.

يحسن صحة العين

ومن المثير للاهتمام أن الكيوي قد يفيد أيضًا صحة العين. يمكن أن يساعد ملفها الغذائي المثير للإعجاب في الحفاظ على الرؤية المثالية وتقليل مخاطر مشاكل العين المرتبطة بالعمر، مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

يمكن أن تساعد الكاروتينات اللوتين والزياكسانثين الموجودة في الكيوي على تقليل الأكسدة في العين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إعتام عدسة العين. بالمقارنة مع المصادر الأخرى للكاروتينات، يوفر الكيوي توافرًا بيولوجيًا عاليًا.