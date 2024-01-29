علاقة تناول الكيوي يوميا بنزلات البرد

نشأت فكرة تناول جرعات كبيرة من فيتامين سي للوقاية من نزلات البرد في السبعينيات عندما توقع العالم والباحث لينوس بولينج أن تناول فيتامين سي يوميًا بمقدار 1000 ملجم يمكن أن يقلل من الإصابة بنزلات البرد بحوالي 45٪ ومع ذلك، وجد الباحثون في دراسة أجريت عام 2012 أن تناول فاكهة الكيوي يمكن أن يقلل من مدة نزلات البرد.

وبحسب ما ذكر في موقع "هيلث"، وجد العلماء أن الأشخاص الذين تناولوا أربعة حبات كيوي ذهبية يوميًا أبلغوا عن احتقان وألم التهاب في الحلق أقل حدة من المجموعة الضابطة. لاحظ المشاركون الذين تناولوا الكيوي كل يوم أيضًا أن أعراض البرد لديهم تم حلها بشكل أسرع من تلك الموجودة في المجموعة الآخري..

ووجدت الأبحاث أن تناول الكيوي بانتظام يمكن أن يزيد من نسبة الكوليسترول الجي(HDL)، ويقلل من الدهون الثلاثية، ويخفض ضغط الدم، وقد يساعد الكيوي الذهبي، على وجه الخصوص، الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم على تعزيز مستويات الحديد لديهم عند تناوله إلى جانب الوجبات الغنية بالحديد.

يقول وايمانو طبيب أمريكي: "إن دمج الكيوي في روتينك اليومي هذا الشتاء هو وسيلة عملية لتناول فيتامين C لأن الجرعات الصغيرة يتم امتصاصها بسهولة أكبر من جرعة واحدة كبيرة، مثل المكملات الغذائية"، حيث وصي بأن يخطط الناس لتناول الكيوي كجزء من وجبة خفيفة أو حلوى في منتصف النهار، إلى جانب الفواكه والخضروات الأخرى التي تحتوي على مستويات أعلى من فيتامين.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فأن تناول الكيوي يساعد بشكل كبير في تقليل فرص التعرض للإصابة بأمراض القلب وذلك نرظا لان الكيوي تساعد فى خفض مستوي الكوليسترول السيء في الجسم وهو ما يتسبب في الإصابة بمشكلات فى القلب.