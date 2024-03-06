الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع موظف وإصابة نجله فى مشاجرة بسبب صيانة "الموبايل" بالدقى

مصرع شخص
مصرع شخص

لقى موظف بشركة مصرعه بينما أُصيب نجله وعاملان في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على شاشة هاتف محمول داخل محل صيانة بشارع مصدق بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفى ومصابين بشارع مصدق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين أن المشاجرة نشبت داخل محل صيانة بين طرف أول "موظف بشركة ونجله" وطرف ثان "عاملان بمحل صيانة المحمول" بسبب قيام الطرف الأول بتغيير شاشة هاتف محمول قبل 3 أشهر بسعر 1700 جنيه واكتشافه حدوث خطأ في التركيب، وعند محاولته استرداد المبلغ وقعت مشاجرة بينه وبين الطرف الثاني، وخلال ذلك شعر بحالة إعياء ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بغيبوبة سكر وإصابة باقي طرفي المشاجرة.

وجرى نقل المتوفي إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط حراسة مشددة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

موظف بشركة أ صيب نجله مشاجرة شاشة هاتف محمول محل صيانة قسم شرطة الدقي

مواد متعلقة

كنافة مسمومة وكارت دعوة.. التفاصيل الكاملة لمحاولة قتل أسرة سيدة بالبحيرة

الأكثر قراءة

بشائر مارس للموظفين.. التعجيل بصرف زيادة الأجور للمرة الخامسة خلال 4 سنوات

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

مستثمرون: توقعات بجذب 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

عطل فنى يضرب فيسبوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟