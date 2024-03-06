الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

السنغالي بابي ثياو: كأس العالم 2002 "تجربة استثنائية"

بابي ثياو
بابي ثياو

أكد بابي ثياو، مهاجم منتخب السنغال السابق إن اللعب في كأس 2002 التي استضافتها كوريا واليابان كان من أبرز تجارب مسيرته الاحترافية.

كان ثياو بجانب نجوم سنغاليين كبار مثل الحاج ضيوف وأليو سيسيه جزءًا من فريق سنغالي مليء بالنجوم وصل إلى ربع نهائي المهرجان الكروي العالمي لعام 2002.

بعد زيارته لمتحف الفيفا في زيورخ، استرجع المهاجم السابق لنادي ميتز وديبورتيفو ألافيس ذكريات مشاركته في أكبر مهرجان كروي في العالم.

وقال حول ذكرياته في تلك البطولة:" كان كأس العالم 2002 تجربة استثنائية بالنسبة لي.. إنه حلم كل طفل أن يلعب في كأس العالم ممثلًا لبلده. كان تحقيق حلم اللعب في كأس العالم، أفضل بطولة كروية في العالم".

أضاف:"كانت تلك المرة الأولى التي تلعب فيها السنغال في كأس العالم في عام 2002، فزنا في المباراة الافتتاحية ضد البطل السابق فرنسا الذي كان يضم العديد من النجوم في الفريق مثل زيدان، ووصلنا إلى الدور ربع النهائي. أيضًا التمريرة الحاسمة التي قمت بها ضد السويد لتسجيل الهدف الفائز. في السنغال، تمت تسمية هذه التمريرة باسم بابي ثياو". 

أوضح:"الآن وقد بلغ عمره 43 عامًا وبعد مسيرة امتدت في فرنسا، سويسرا وروسيا وأسبانيا، أصبح بابي ثياو اسمًا مألوفًا في أفريقيا بعد أن قاد السنغال إلى النصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2022".

وتابع: "أوصي بشدة كل من هو محب لكرة القدم بزيارة متحف الفيفا في زيورخ. إنها بنية رائعة تلخص كرة القدم. لقد تعلمت الكثير من الأشياء خلال زيارتي للمتحف وأنوي العودة." بهذا قد إختتم الدولي السنغالي السابق تصريحه.

اقرأ أيضًا

لاعب السنغال بعد الخروج من كوت ديفوار: كأس أمم إفريقيا "فاسدة"

بابي ثياو كأس العالم 2002 منتخب السنغال مونديال كوريا الجنوبية واليابان المونديال

مواد متعلقة

لاعب السنغال بعد الخروج من كوت ديفوار: كأس أمم إفريقيا "فاسدة"

لماذا يعد اقصاء السنغال على يد ساحل العاج من دور الـ16 مفاجأة؟

الأكثر قراءة

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

مستثمرون: توقعات بجذب 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

محافظ البنك المركزى يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟