الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لماذا يعد اقصاء السنغال على يد ساحل العاج من دور الـ16 مفاجأة؟

ساحل العاج والسنغال
ساحل العاج والسنغال

شكك كثيرون في قدرة منتخب ساحل العاج على اقصاء منتخب السنغال المرشح فوق العادة للحفاظ على لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج من دور الـ16، والتأهل إلى دور الثمانية.

وكانت ساحل العاج قد فازت على السنغال بركلات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

كيف تجاوزت ساحل العاج دور المجموعات؟

والتشكيك لأن ساحل العاج لم تقدم المستوى المأمول بل قدمت المستوى السيئ جدا، وتجاوزت دور المجموعات بصعوبة بالغة بصفتها أحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست بجمعها 3 نقاط في المجموعة الأولى من انتصار وحيد تحقق على منتخب غينيا بيساو بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الأولى، وبعد هذا الانتصار تلقت هزيمتين في الجولتين الثانية والثالثة على يد منتخبي نيجيريا بنتيجة هدف دون رد، والمفاجأة الكبرى غينيا الإستوائية بـ4 أهداف دون مقابل على الترتيب.

إيمرس فاي بديلا لجاسكيه

وبسبب هذه النتائج الهزيلة للغاية الصادمة للادارة، والجمهور الذين كانوا، وما زالوا يمنون أنفسهم باحراز اللقب خاصة، وأنهم ينظمون البطولة اتخذ اتحاد ساحل العاج لكرة القدم قرارا فوريا، وجريئأ جدا، ويعد مخاطرة، ومجازفة كبيرة باقالته المدير الفني للمنتخب الفرنسي جان لويس جاسكيه، وتصعيد الإيفواري إيمرس فاي الذي كان يشغل منصب المدرب المساعد إلى منصب المدير الفني. 

المرة الأولى التي تجاوزت فيها ساحل العاج دور الـ16 

عموما هذه هي المرة الثانية التي تنجح فيها ساحل العاج من تخطي دور الـ16 بنظام البطولة الحالي المعمول به منذ نسخة 2019 التي استضافتها مصر، وكان على حساب منتخب مالي بالفوز عليه بنتيجة هدف نظيف لكن في النسخة الماضية عجزت عن تجاوز هذا الدور إذ خسرت أمام مصر بركلات ترجيحية 4 – 5 بعد نهاية اللقاء بوقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي. 

السنغال الوحيدة التي حققت العلامة الكاملة في دور المجموعات

على الجانب الآخر السنغال، فكانت المنتخب الوحيد الذي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات إذ حصد 9 نقاط من 3 انتصارات حققتها في الجولات الثلاث في المجموعة الثالثة على منتخبات جامبيا بنتيجة 3 أهداف دون رد، والكاميرون بنتيجة 3 – 1، وغينيا بنتيجة هدفين دون مقابل على التوالي.

السنغال تتخطى دور الـ16 مرتان من قبل

هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها السنغال في تخطي دور ثمن النهائي بنظام البطولة الحالي المعمول به منذ نسخة 2019، ففي هذه النسخة أقصى منتخب أوغندا بالتغلب عليه بنتيجة هدف نظيف.

وفي النسخة السابقة أطاح بمنتخب الرأس الأخضر بعد ان فاز عليه بنتيجة هدفين دون رد.

ساحل العاج تتفوق على السنغال 

باقصاء السنغال على يد ساحل العاج تأكد علو كعب ساحل العاج على السنغال إذ لم تفز السنغال ابدا على ساحل العاج في كأس الأمم الإفريقية إذ ألتقيا قبل هذه المباراة مرتين من قبل، المرة الأولى كانت في نسخة 1965 التي استضافتها تونس في مباراة المركز الثالث، وانهزمت السنغال على يد ساحل العاج بنتيجة هدف دون مقابل.

والمرة الثانية كانت في نسخة 1986 التي نظمتها مصر، وخسرت السنغال أيضا أمام ساحل العاج بنفس النتيجة.

إذن نجح إيمرس فاي في أول اختبار له، ولم يكن اختبارا عاديا بل كان في منتهى الصعوبة، فهل يواصل إيمرس فاي نجاحه في قيادة ساحل العاج فنيا في البطولة؟

ساحل العاج السنغال ساحل العاج والسنغال دور الـ16 كأس الأمم الأفريقية

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